Polizei Salzgitter Unfall in Lebenstedt: Autos kollidieren auf Kreuzung

In Lebenstedt hat am Montag ein 55-jähriger Autofahrer – alkoholisiert und ohne Führerschein – einen Unfall verursacht. Wie die Salzgitteraner Polizei mitteilt, kollidierten zwei Autos nachmittags gegen 16 Uhr auf der Kreuzung zwischen Ludwig-Erhardt-Straße und Peiner Straße.

Obwohl die Ampel ausgefallen war und das Verkehrsaufkommen hoch war, fuhr der 55-Jährige demnach mit unverminderter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 64-Jährigen, die langsam aus Richtung Broistedt eingefahren war.

Unfall in Lebenstedt: Alkoholtest ergibt 0,96 Promille bei Fahrer

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung beim Autofahrer fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Zudem kam heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Eine Blutprobenentnahme folgte.

An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro. Die Salzgitteraner Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt und ermittelt nun in mehreren Verfahren.

