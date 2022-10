Razzien in der Region: Durchsuchung in Salzgitter erfolgreich

Objekte in Braunschweig, Lengede und in Salzgitter (Foto) wurden am Freitag durchsucht.

Nach den Razzien in der Region am Freitag ist die Staatsanwaltschaft Braunschweig guter Dinge. Man habe Gegenstände und Datenträger gefunden, sagte am Montag der zuständige Staatsanwalt, Conrad Hübscher. Die gefundenen Gegenstände und elektronischen Daten werden nun gesichtet und ausgewertet, kündigte er am Montag an.

Razzien fanden in Braunschweig, Salzgitter und Lengede statt

Am Freitag hatte es Razzien in Shisha-Geschäften in Salzgitter und Braunschweig sowie in einem Wohnhaus in Lengede gegeben. Die Zentrale Kriminalinspektion Braunschweig hat mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und weiterer Kräfte am Freitagnachmittag zwei Geschäftsgebäude in der Berliner Straße in Lebenstedt und eines in Braunschweig am Damm sowie ein Wohnhaus in Lengede durchsucht. Insgesamt waren nach Polizeiangaben bei den Razzien in der Region rund 90 Beamte im Einsatz.

Wie die Zentrale Kriminalinspektion berichtete, standen die Durchsuchungen im Zusammenhang mit der Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers, die im Vorfeld erfolgt war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte das Amtsgericht Braunschweig einen Haftbefehl gegen den 25-Jährigen erlassen.

Lesen Sie auch:

Der Mann steht demnach in Verdacht, Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge getrieben zu haben. Er soll im Frühjahr 2022 in sechs Fällen Marihuana in nicht geringer Menge abgenommen und gekauft haben, um dieses weiterzuverkaufen, erläuterte Hübscher am Montag. Bisher habe sich der Verdächtige zu den Vorwürfen noch nicht eingelassen, so die Staatsanwaltschaft.

Gleiche Bar wurde vor vier Jahren in Salzgitter durchsucht

Vor vier Jahren hatte es in der gleichen Bar in Lebenstedt eine Razzia mit einem Polizei-Großaufgebot gegeben. Damals stand sie im Zusammenhang mit zwei Ermittlungsverfahren - wegen gefährlicher Körperverletzung und schwerem Raubs vor dem Hintergrund von Clan-Kriminalität. Insgesamt wurden damals zehn Objekte durchsucht.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de