Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen: Razzien in der Region

Braunschweig. Am Freitag kam es zu Razzien in Shisha-Geschäften Salzgitter und Braunschweig sowie in einem Wohnhaus in Lengede. Das steckte dahinter.

In Salzgitter, Braunschweig und Lengede fanden am Freitag mehrere Razzien statt.

Die Zentrale Kriminalinspektion Braunschweig hat mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und weiterer Kräfte am Freitagnachmittag zwei Geschäftsgebäude in Salzgitter (Berliner Straße) und eines in Braunschweig (Damm) sowie ein Wohnhaus in Lengede durchsucht. Die Durchsuchungen standen im Zusammenhang mit der vorangegangenen Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers, so eine Mitteilung der Zentralen Kriminalinspektion.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig erließ das Amtsgericht Braunschweig vor kurzem Haftbefehl gegen den 25-Jährigen. Er steht in Verdacht, Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge getrieben zu haben.

Bei den durchsuchten Objekten handelt es sich um eine Shisha-Bar und zwei Shisha-Läden. Insgesamt waren nach Polizeiangaben rund 90 Beamte im Einsatz.

Weitere Texte zu früheren Razzien lesen Sie hier:

red/epw

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de