Salzgitter: Fußgänger überquert Straße – und wird angefahren

Salzgitter. Der 60-Jährige habe am Freitagabend die Kattowitzer Straße in Lebenstedt überquert, ohne auf den Verkehr zu achten, berichtet die Polizei.

In Lebenstedt hat sich am Freitag ein 60-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall verletzt. (Symbolbild)

Bei einem Verkehrsunfall in Lebenstedt hat sich am Freitagabend ein 60-jähriger Fußgänger leicht verletzt. Wie die Salzgitteraner Polizei berichtet, überquerte der Mann gegen 21 Uhr die Kattowitzer Straße in Höhe der Christian-Willmer-Straße, „ohne auf den fließenden Verkehr zu achten“.

Ein 30-jähriger Autofahrer bemerkte den 60-Jährigen zu spät und erfasste diesen mit seinem Wagen. „Bei dem Zusammenstoß wurde der Fußgänger glücklicherweise nur leicht verletzt“, berichtet die Polizei.

Polizei stellt Cannabispflanze in Salzgitter-Bad sicher

Am Ziesberg in Salzgitter-Bad haben Polizeibeamte am Freitagabend außerdem eine Cannabispflanze und „weitere kräuterähnliche Substanzen“ in einer Wohnung gefunden und sichergestellt. Gegen einen 21-jährigen Salzgitteraner werde nun ein Strafverfahren eingeleitet, heißt es.

