Polizei Salzgitter Schockierende Graffitis am Waldfriedhof in Salzgitter-Bad

Hasserfüllte Parolen und Schmierereien verschandeln den Waldfriedhof in Salzgitter-Bad. Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte mindestens 26 Grabsteine mit Graffitis beschmiert, mehrere Glasscheiben wurden zerstört, und auch die Kapelle wurde mit einem fürchterlichen Schriftzug beschmiert, dem eindeutig eine Deutschenfeindlichkeit zugeschrieben werden kann.

Der Tathintergrund ist nach jetzigem Kenntnisstand allerdings noch völlig unklar. Die Polizei ermittele gegen unbekannt. So kann derzeit etwa noch nicht ausgeschlossen werden, ob es sich um eine lancierte Aktion handelt, um Hass zu schüren.

Der Schaden dürfte mindestens in einer niedrigen fünfstelligen Höhe liegen. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer (05341) 8250 entgegen.

Müllcontainer brennen in Salzgitter-Bad

In der Breiten Straße in Salzgitter-Bad gerieten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen mehrere Müllcontainer in Brand. Die Polizei verzeichnete insgesamt drei Brandorte und ermittelt in Richtung einer Vorsatztat. Angaben zur Schadenshöhe können zum gegenwärtigen Ermittlungsstand nicht gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer (05341) 8250 entgegen.

red

