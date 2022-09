Immer mehr Menschen gehen zur Tiertafel Salzgitter

„Kein Napf soll leer bleiben“ – dieser Leitspruch prangt seit September 2020 auf Plakaten und Flyern der Tiertafel Salzgitter. Seit zwei Jahren gibt es die Einrichtung, die vom Tierschutzverein Salzgitter ins Leben gerufen wurde. Darüber informiert der Verein in einer Pressemitteilung. Demnach werden derzeit 48 Hunde, 62 Katzen, 51 Vögel sowie zwei Rennmäuse von den Ehrenamtlichen der Tiertafel versorgt. „73 Menschen haben sich in den zurückliegenden Monaten registriert. Im Schnitt nehmen etwa 35 von ihnen das Angebot regelmäßig war“, erklärt Initiatorin Daniela Schmidt.

Für den Vorstand des Tierschutzvereins Salzgitter ist die Tiertafel eine wichtige Angelegenheit. „Die Tiertafel übernimmt eine wichtige soziale Verantwortung in unserer Stadt“, beschreibt Benjamin Kozlowski, 2. Vorsitzender, die Wichtigkeit dieses Projekts. „Wir haben viele Haustierbesitzer in Salzgitter, die mit einer kleinen Rente auskommen müssen oder auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Gerade in diesen Zeiten, in denen die Energiekosten in schwindelerregende Höhen steigen, freut es uns, wenn wir einen Teil dieser Menschen unterstützen und die Haushaltskasse zum Monatsende hin etwas entlasten können.“

Auch viele Tierbesitzer aus der Ukraine registrieren sich

Stolz ist Daniela Schmidt auf ihr Team, welches sich jeden Monat trifft, um die Futterausgabe durchzuführen. „Ohne ein funktionierendes Team wäre diese Aufgabe nicht zu bewerkstelligen“, sagt sie. „Bei uns registrieren sich inzwischen auch zahlreiche Tierbesitzer, die aus der Ukraine geflüchtet sind und in Salzgitter eine neue Heimat gefunden haben“, erzählt die Tierfreundin. „Auch wenn es hin und wieder Verständigungsschwierigkeiten gibt, es rührt einen immer wieder, die Dankbarkeit in den Gesichtern zu sehen“.

Da die Tiertafel von Monat zu Monat wächst, werden die Lagerkapazitäten inzwischen knapp, berichtet der Tierschutzverein. Dieser Problematik ist sich der Vereinsvorstand bewusst. „Im Zuge der Gelände-Umgestaltung wird auch ein neues Zuhause für die Tiertafel geschaffen“, berichtet Benjamin Kozlowski. „Auf dem Gelände entsteht eine Räumlichkeit mit 40 Quadratmetern, in der sich die Tiertafel in wenigen Monaten einrichten kann.“

Die Futterausgaben finden jeden dritten Freitag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz des Tierheims Salzgitter statt. Unterstützt werden maximal zwei im Haushalt lebende Tiere, die bereits zum Eintritt der finanziellen Schieflage zur Familie gehörten. Weitere Informationen gibt es unter www.tierheim-sz.de/tiertafel

Lesen Sie mehr Artikel über Salzgitter und Umgebung:

Salzgitter- Verletzte und Stau nach Auffahrunfall auf A39

E-Scooter- Steigende Unfallzahl in Salzgitter alarmiert Polizei

Milan ist 500. Baby im Helios Klinikum Salzgitter

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de