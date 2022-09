Pferdeshow mit Yakari in Salzgitter

Yakari und seine Freunde heißen die Zuschauer bei der Pferdeshow willkommen. Vorstellungen gibt es vom 30. September bis 9. Oktober auf dem Festplatz Am Pfingstanger in Salzgitter-Bad.

Wer edle Pferde und mutige Indianer mag, wird in den nächsten Tagen auf dem Festplatz Am Pfingstanger in Salzgitter-Bad fündig. Vom heutigen Freitag an bis Sonntag, 9. Oktober, gastiert dort die Pferdeshow „Yakari und Kleiner Donner“.

„Yakari“ liest sich bereits von weitem in leuchtend roten Buchstaben über dem Eingang zur Zeltstadt, und wer diesen durchschreitet, gelangt in die wunderbare Welt der nordamerikanischen Ureinwohner. „Unsere Show basiert auf der Zeichentrickserie ‚Yakari‘, die zu den beliebtesten deutschen TV-Formaten bei Kindern zählt“, erklärte der Mediensprecher Sven Rindfleisch. Kostüme, Kulissen und die Story seien in enger Absprache mit den Yakari-Machern gestaltet worden, sodass man die Welt der Zeichentrickserie exakt in die Realität habe übertragen können.

Erzählt wird quasi der Anfang der Geschichte, wie der Indianerjunge Yakari seinen schlauen Schecken namens Kleiner Donner kennenlernt und sein Freund wird. Doch zunächst erweist sich das Pferd als ziemlich widerspenstig. Sein Vertrauen zu gewinnen, wird eine Herausforderung für den kleinen Sioux-Jungen (Claudia Navratilova).

Araber, Andalusier und Ponys gehören zur Show

Bei der Pferdeshow werden neben vielen Stammesbrüdern, Jongleuren, Komikern und Akrobaten auch die vierbeinigen Darsteller im Licht der Manege glänzen. „Wir haben 22 Pferde – unter anderem zwölf Araber, zwei Andalusier und sechs Ponys. Aber der tierische Hauptdarsteller ist natürlich unser Appaloosa-Schecke namens Ben. Er hat sogar ein Double“, verriet der Sprecher weiter. Die Show zeige ein harmonisches Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier, aber auch Reitkunst und viele gefühlvolle Momente, versprechen die Akteure. Kurzum: ein einzigartiges Erlebnis für die ganze Familie.

Spielort der Show ist ein großes Indianerzelt. Es bietet Platz für 800 Yakari-Fans. Showzeiten sind werktags um 16 Uhr, samstags 15 Uhr und sonntags 11 und 15 Uhr. Am 3. Oktober wird es ebenfalls um 16 Uhr eine Vorstellung geboten. Die Eintrittspreise liegen zwischen 15 und 38 Euro. Tickets gibt es auf der Homepage www.yakari-pferdeshow.de und täglich von 10 bis 13 Uhr sowie eine Stunde vor der Vorstellung an der Yakari-Kasse.

