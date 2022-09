Milan ist 500. Baby im Helios Klinikum Salzgitter

Salzgitter. Im Helios Klinikum Salzgitter ist das 500. Baby in diesem Jahr geboren worden. Zuletzt gab es dort mehr als 700 Geburten im Jahr.

Milan wurde als das 500. Kind in diesem Jahr im Helios Klinikum Salzgitter geboren.

Der kleine Milan schläft zufrieden auf dem Arm seiner Mutter und bekommt den Trubel um ihn gar nicht mit. Er ist ein besonderes Kind: das 500. Baby in diesem Jahr. Milan kam am 22. September um 10.43 Uhr im Helios Klinikum Salzgitter auf die Welt. Der Junge wog bei seiner Geburt 3445 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Darüber berichtet das Klinikum in einer Pressemitteilung.

Die Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr. med. Anna-Maria Kacprzyk, gratulierte dem Ehepaar zur Geburt ihres Sohnes. Mit den stolzen Eltern Evgenia und Alexandru Dogaru freut sich auch Bruder Janis über den Familienzuwachs.

„Mit unseren Dolmetschern in jedem Bereich gibt es auch keine sprachlichen Barrieren. Das schafft Vertrauen“, erläuterte Hebamme Nadja Zussik, die den Eltern in ihrer Muttersprache während der Geburt zur Seite stand.

Informationsabend einmal im Monat

Die Marke von 500 Geburten sei auf dem Stand wie in den in den Jahren zuvor, erklärte das Klinikum. Es sei ein gutes Zeichen, wenn wieder wie in den Vorjahren mehr als 700 Babys im Helios Klinikum Salzgitter zur Welt kämen.

Über die Geburtsmöglichkeiten und -angebote informiert die Klinik immer am ersten Montag im Monat im Rahmen eines Kreißsaal-Informationsabends. Die Teilnahme ist kostenlos.

