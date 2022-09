Veranstaltungen Salzgitter Das sind die Top 3 Veranstaltungen am Wochenende in Salzgitter

Dieses Wochenende findet in Salzgitter erneut das internationale Drummer Meeting statt. Wer also schon immer mal mit dem Drummen anfangen wollte, das verstaubte Schlagzeug mal wieder auspacken möchte oder seine Fähigkeiten erweitern will, sollte sein Auge von Freitag bis Sonntag auf die Kulturscheune werfen. Außerdem kommen das Kabarett-Duo „ONKel fisCH“ in die Kniestedter Kirche nach Salzgitter-Bad. Für die ganze Familie findet das ganze Wochenende über außerdem eine Pferdeshow statt. Hier gibt es alle Details zu dem, was Sie am Wochenende in Salzgitter machen können.

Internationales Drummermeeting

Drummer aus aller Welt versammeln sich dieses Jahr wieder digital und in der Kulturscheune für ein buntes Treffen rund um das Schlagzeug. Gemeinsam mit ihrem Kooperationspartner „Drumtrainer Berlin“ konnte die Stadt Salzgitter Dozenten aus den USA, Deutschland, Mazedonien und Großbritannien gewinnen. Ein echtes Highlight: Die Masterclass von Maffay-Drummer Bertram Engel.

Das Drummermeeting fand letztes Jahr auch schon in hybrider Form statt. (Archiv) Foto: Andrea Leifeld / BZV

Am Freitag, 30. September, und Samstag, 1. Oktober, sind Konzerte mit allen Dozierenden vorgesehen. Auch diese Events werden live online übertragen. Das Konzert mit Anika Nilles musste leider abgesagt werden. Erfreulicherweise konnte der Fachdienst Kultur stattdessen Claus Hessler und seine Band „FLUX“ verpflichten, die am Sonntag, 2. Oktober, in der Kulturscheune in Lebenstedt auftreten werden. Am Montag, 3. Oktober, findet eine Drum-Parade mit den Dozierenden, den Teilnehmenden und Marching Bands mit einem Konzert in der Innenstadt statt. Das Full-Teilnahme-Ticket ist für 149 Euro erhältlich. Schüler, Azubis und Studierende erhalten vergünstigte Tickets. Wer ausschließlich am Online-Unterricht teilnehmen möchte, erhält ein Full-Ticket bereits ab 45 Euro. Unter www.drummermeeting.com gibt es alle Infos rund um den Ablauf und die Anmeldung.

Kabarett in der Kniki

„ONKel fisCH“ präsentieren ihr Programm am Freitag, 30. September, 20 Uhr, in der Kniki. Auf dem Pfad der satirischen Erleuchtung suchen Markus Riedinger und Adrian Engels nach der Wahrheit. Mir ihrem nachdenklich machenden Programm, Witz, Gesang und Tanz wollen sie ihr Publikum überzeugen. Karten kosten im Vorverkauf 15 und an der Abendkasse 17 Euro.

Das Kabarett-Duo „ONKel fisCH“ tritt diesen Freitag in der Kniestedter Kirche auf. Foto: Kleinkunstbühne / Privat

Yakari-Pferdeshow für die Familie

Vom 30. September bis zum 9. Oktober gastiert Wille-Entertainment mit „Yakari und Kleiner Donner – die einzigartige Pferdeshow für die ganze Familie“ auf dem Festplatz am Pfingstanger in Salzgitter-Bad. Beim dem Projekt soll die beliebte kika-Zeichentrickserie mit echten Pferden und Schauspielern im „größten Indianerzelt der Welt“ zum Leben erweckt werden. Ab Freitag, 16 Uhr, wird es jeden Tag eine Show geben. Am 2. und 9. Oktober sogar zwei am Tag. Ticketpreise liegen zwischen 15 und 38 Euro.

Die Yakari-Pferdeshow findet das ganze Wochenende statt. Foto: Yakari-Pferdeshow/Wille Entertainment

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de