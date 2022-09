Roxy aus Salzgitter sucht Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen

Mit Malinois-Hündin Roxy wartet eine anspruchsvolle Vierbeinerin im Tierheim Salzgitter. Sie ist auf der Suche nach hundeerfahrenen Menschen. Das „Tier der Woche“ wurde im Tierheim in Salzgitter-Bad wegen Überforderung der Halter abgegeben.

Der Charakter der stolzen Hundedame ist gefestigt und sie kennt keine Angst, heißt es in der Beschreibung der Tierheim-Mitarbeiter. Und weiter: Die sechsjährige Roxy schäumt über vor Energie und zeigt immer volle Einsatzbereitschaft.

Die sechsjährige Malinois-Hündin wurde wegen Überforderung der Halter im Tierheim abgegeben

Ob im Auslauf oder bei den täglichen Spaziergängen – Roxy sei stets aufmerksam und achte auf die Kommandos ihrer Menschen. Ihnen gegenüber zeige sich Roxy immer freundlich und zeige an, wann es Zeit für eine Kuscheleinheit ist. „Da die Fellnase Autofahrten kennt, sind auch Ausflüge in die Umgebung möglich, damit Roxy neue Gelände kennenlernen und wichtige Hundebotschaften verteilen kann“, berichtet das Tierheim-Team.

An der Leine pöbele das „Tier der Woche“ allerdings gerne andere Artgenossen an. Ein Problem stelle dies jedoch nicht dar, da sich die Hündin gut von ihren Menschen korrigieren lasse und sich schnell wieder auf den eigentlichen Spaziergang konzentriere. Seit Juli verbringe Roxy ihre Tagesfreizeit in ihrem Zwinger im Tierheim.

„Sie hat sich mit der neuen Situation zwar arrangiert, über ein eigenes Zuhause würde sie sich allerdings sehr freuen. Für Roxy werden hundeerfahrene Menschen gesucht, die sich bewusst sind, wie anspruchsvoll die Rasse Malinois sein kann“, betonen die Experten aus dem Tierheim in Salzgitter-Bad.

Die neuen Menschen von Roxy sollten Hundeerfahrung mitbringen

Da Roxy auch Kinder in ihr Hundeherz eingeschlossen habe, dürfe sie „gerne in eine Familie mit standfesten Kindern ziehen“, heißt es in der Beschreibung der Hündin. Ihre künftigen Hundeeltern sollten übrigens aktive Personen sein, die über eine klare Führung verfügen und mit Roxy arbeiten.

red

