Die Brass Band Berlin spielt am Samstag im Union-Stadion in Salzgitter-Bad.

Veranstaltungen Salzgitter Das sind die Top-5 Veranstaltungen in Salzgitter am Wochenende

Dieses Wochenende feiert der Kulturkreis in Salzgitter sein 75-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass bietet der Kulturkreis an allen drei Tagen des Wochenendes echte kulturelle Highlights. Unter anderem kommt der Musikladen des westfälischen Landestheaters nach Salzgitter und auch die Brass Band Berlin wird spielen. Das ist aber noch nicht alles. Auch in der Kniki geht es dieses Wochenende mit Zydeco Annie & Swamp Cats rund und der Thieder Steterkult startet mit seiner ersten Veranstaltung in die Saison. Alle Infos zu den Top fünf an diesem Wochenende finden Sie, wie immer, an dieser Stelle.

Musikladen des westfälischen Landestheaters

Die gesamte Jubiläumsfeier des Kulturkreises Salzgitter wird im Union-Stadion in Salzgitter-Bad stattfinden. Los geht es am Freitag um 18 Uhr mit dem Musikladen des westfälischen Landestheaters. „Musikladen – eine musikalische Wundertüte“ ist eine Hommage an die gleichnamige Sendung von Radio Bremen. Für gut zwei Stunden entführt die Live-Band des Theaters, gemeinsam mit unterschiedlichen Sängerinnen und Sängern, auf eine Zeitreise in die 70er und frühen 80er Jahre: Über 30 Songs von Slade, Thin Lizzy, Albert Hammond, Suzi Quatro, Ike & Tina Turner, Nazareth, Queen, Amanda Lear, Bonnie Tyler, Blondie, Meat Loaf, Motörhead, Gloria Gaynor, ABBA, Stevie Wonder, Van Morrison, The Rolling Stones und vielen anderen werden in einem temporeichen theatralischen Konzert präsentiert, in dem auch die sanften Töne nicht zu kurz kommen werden. Eintrittspreis: 20 Euro.

Der Musikladen bietet unterschiedliche Musikrichtungen und Künstler. Foto: Kulturkreis / Privat

Brass Band Berlin

Am Samstag um 19 Uhr spielt dann die Brass Band Berlin. Was das pfiffige Ensemble bei seinen Konzerten bietet, ist kein klassisches Konzert im herkömmlichen Sinne, sondern eine virtuose Mischung aus Musik, Show und Slapstick. Von Bach bis zu den Beatles sorgen die adretten Bläsersolisten beim Publikum für gute Laune und bringen seit Jahren eine angenehme Heiterkeit in die Konzertsäle. Dabei wirkt das abwechslungsreiche Programm frisch und originell, vor allem deswegen, weil ausschließlich für die Brass Band Berlin geschriebene Arrangements erklingen. Die Band präsentiert in Salzgitter ihr “Best of”-Programm: ein Konzert der besonderen Art, ein Leckerbissen für alle Klassik- und Jazz-Fans! Fetziger Sound, garniert mit Slapstick, ausgefeilten Choreografien und unterhaltsamen Ansagen – das ist die Brass Band Berlin! Auch hier liegt der Eintrittspreis bei 20 Euro.

Bremer Stadtmusikanten

Um 14 Uhr am Samstag bietet der Kulturkreis dann ein klassisches Märchen der Gebrüder Grimm in neuem Gewand. Von Philipp Löhle auf die Bühne gebracht und unterstützt mit Musik von Thomas Esser, wird die Geschichte um die vier furchtlosen Tiere in Bremen für die gesamte Familie inszeniert. Der Eintrittspreis liegt bei 6 Euro für Erwachsene und bei 3 Euro für Kinder.

Für die kleinen Kulturfans zeigt das westfälische Landestheater die Bremer Stadtmusikanten. Foto: Kulturkreis / Privat

Zydeco Annie & Swamp Cats

Am Freitag, 23. September 2022 wird die Cajun und Zydeco-BandZydeco Annie & Swamp Cats rund um die charismatische Bandleaderin Anja „Annie“ Baldauf“ ab 20 Uhr bei der Kleinkunstbühne in der Kniestedter Kirche zu Gast sein. Die Band ist Deutschlands Aushängeschild für die Cajun- und Zydecomusic aus Louisiana (USA). Anja Baldauf alias Zydeco Annie stammt aus einer Akkordeonfamilie, seit frühester Kindheit ist das Akkordeon ihr täglicher Begleiter. Ihr Spiel ist so facettenreich wie das Leben selbst, in New Orleans hat sie sich verliebt, in unendliche Sehnsucht und sprühende Lebensfreude und verbindet dies mit ihrer Ernsthaftigkeit des Musizierens und ihrer Liebe zum Instrument zu einem grandiosen Ganzen. Karten kosten im Vorverkauf 15 und an der Abendkasse 17 Euro.

Märchenparodien mit Achim Amme

Wer glaubt, Märchenstunden seien nur etwas für Kinder, kennt Achim Amme nicht. Der Hamburger Autor, Schauspieler und Ringelnatz Preisträger will im evangelischen Gemeindehaus am Sonntag, 17 Uhr, in Steterburg das Gegenteil beweisen. Obwohl der Titel „Rotkäppchen & Co.“ vielleicht Vertrautes erwarten lässt, können sich die Besucher auf ihre Vorbildung in Sachen Grimm’sche Märchen nicht verlassen. Amme hat einige weniger bekannte Perlen und Denkwürdigkeiten aus dem reichen Geschichtenfundus der Brüder Grimm hervorgestöbert und bringt außerdem Werke jüngerer Autoren mit, die sich unterschiedlich respektvoll mit dem Grimm’schen Erbe auseinandergesetzt haben.

Faszinierend ist dabei zu beobachten, wie der Schauspieler jeder Erzählung ihren persönlichen Klang zu verleihen vermag. So erweckt er die Charaktere seiner Geschichten zum Leben und pointiert geschickt die Intention der Verfasser. Fast hat man das Gefühl, Amme lese den Text zwischen den Zeilen mit. Karten kosten hier im Vorverkauf 12 und an der Tageskasse 14 Euro

