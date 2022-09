Salzgitter: Einbrecher schlagen Fensterscheibe von Bäckerei ein

In Thiede sind Unbekannte am Wochenende in eine Bäckerei eingebrochen und haben die Kasse samt Inhalt gestohlen. Wie die Polizei berichtet, schlugen die Täter zwischen Samstagmittag, 12 Uhr, und Montagfrüh, 4 Uhr, die Scheibe des Geschäfts in der Frankfurter Straße ein.

Wie hoch die gestohlene Summe und der Sachschaden ist, kann die Salzgitteraner Polizei noch nicht sagen. Sie verzeichnete aber bei einem Friseur in der Schäferwiese einen weiteren Einbruchsversuch. Hier scheiterten die Täter beim Aufhebeln eines Fensters. „Ein möglicher Tatzusammenhang ist Teil der Ermittlungen der Polizei“, erklärt diese. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter (05341) 18970.

