Das sind die Top-3 Veranstaltungen am Wochenende in Salzgitter

Salzgitter. Illuminiertes Schwimmen im Thermalsolbad und zwei Konzerte – das können Sie am Wochenende in Salzgitter unternehmen.

Im Thermalsolbad können Besucherinnen und Besucher am Freitag auch in der Nacht schwimmen.

Dieses Wochenende feiert das Thermalsolbad gleich zwei Jubiläen und hat dazu unterschiedliche Aktionen geplant. Außerdem können Sie mehrere Konzerte in Salzgitter besuchen. Wie jede Woche, bieten wir Ihnen an dieser Stelle eine Auswahl.

Illuminiertes Wellenbaden

Anlässlich des Doppeljubiläums werden von Dienstag bis Sonntag täglich Sonderaktionen im Thermalsolbad in Salzgitter-Bad angeboten. Die Gäste dürfen sich auf spezielle Fitness- und Wassergymnastikangebote freuen. Highlights sind Cross-Fit-Workouts im Lions-Fitnesspark und Power Cycling bei Fitness Special für Fitnesstreff-Mitglieder. Bei der sogenannten Friday Wave Night am 16. September ab 19 Uhr dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf illuminiertes Wellenbaden und Livemusik mit „Geza Gal & Friends“ freuen.

Die international besetzte Band interpretiert die großen Klassiker der Salsa-, Pop-, Soul- und Jazzgeschichte auf leichte und gekonnte Weise. Lässig, aber niemals nachlässig nimmt sich die Band der Songs großer Komponisten an und schafft so einen entspannten Raum zum Genießen. Elegantes Pianospiel, Kontrabass, Sängerin mit souligem Gesang und viel Groove werden durch Jazzeinwürfe auf der Trompete veredelt.

„Ladies First“ lautet das Motto beim Damensaunatag mit Wohlfühl- und Massageangeboten am heutigen Donnerstag schon. Am Samstag ist Familientag im Solewellenbad angesagt. Am Sonntag, 18. September, bietet das Serviceteam im Bistro Solemare ein Jubiläums-Frühstücksangebot an. Die Gäste können sich aber einfach auch mit einem Picknick-Paket einen gemütlichen Platz am Wasser suchen. Das Besondere noch bis zum 18. September: Die Jahrgänge 1972 und 1997 haben in der Jubiläumswoche freien Eintritt in das Solewellenbad. Das ist noch nicht alles: Erwachsene zahlen 5 Euro und Kinder 2,50 Euro für die Tageskarte im Solewellenbad.

Rise Up and Sing

Zu einem Konzert voller mitreißender und stimmungsvoller Spirituals und Gospels lädt der Braunschweiger Spiritualchor am Sonntag, 18. September, um 17 Uhr in die Stiftskirche ein. Der Chor freut sich nach der durch Corona erzwungenen Auftrittspause ganz besonders auf dieses Konzert, wie es in einer Ankündigungsmitteilung heißt. Der in der Bugenhagenkirche in Braunschweig probende Laienchor besteht jetzt seit fünf Jahrzehnten. Konzertreisen führten den Chor in gut 300 Konzerten auch über die Landesgrenzen hinaus in europäische Nachbarländer. Die 30 bis 40 Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Karl Heinz Mühlhausen singen die Stücke in klassischen Arrangements, mehrstimmigen Sätzen a capella und mit Klavierbegleitung.

Der Braunschweiger Spiritualchor spielt am Sonntag ein Konzert. Foto: Privat

Außerdem werden solistische Gesangsdarbietungen für Sopran sowie instrumentale Jazz-Improvisationen über Spiritualthemen zu hören sein. Zum aktuellen Repertoire des Chores gehören auch afroamerikanische Gospels mit ihrer klangvollen Botschaft, die an die Wurzeln dieser Musik erinnern, wie der Song „African Alleluja“. Kritiker heben laut der Mitteilung immer die Frische und Vitalität der Stimmen hervor, ihre „gefühlvolle Interpretation der Lieder“ und ihre „präzise Gestaltung voller Rhythmus und Dynamik“. Hier liege wohl das Geheimnis dieses Chores, mit dem er die Anliegen der Spirituals und Gospels den Zuhörern näherzubringen vermag. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Barocke Musik in der Kirche

Das Bach-Ensemble 325 spielt am Sonntag, 18. September, um 17 Uhr in der St. Mariae-Jakobi Kirche ein orchestrales Barockkonzert. Das im 325. Geburtsjahr Bachs gegründete Kammerorchester aus dem Braunschweiger und Hannoveraner Raum bietet ein vielseitiges Ensemble. Streicher und Oboisten gestalten Klangbilder, die G. F. Händel und seine Zeitgenossen in Concerti grossi und Solokonzerten notiert haben. Erklingen werden unter anderem Kompositionen von Georg Friedrich Händel, Unico van Wassenaer und Charles Avison. Der Eintritt ist frei.

