Salzgitter. Beim Abbiegen übersieht ein 66-Jähriger einen Fahrradfahrer in Hallendorf. Es kommt zum Crash, der Fahrradfahrer muss ins Krankenhaus.

Ein Krankenwagen auf Einsatzfahrt (Symbolbild). In Salzgitter-Hallendorf ist ein Fahrradfahrer bei einem Unfall mit einem Transporter verletzt worden.

Verkehrsunfall Radfahrer muss nach Unfall in Salzgitter ins Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall in Salzgitter-Hallendorf ist am Montagmorgen ein Fahrradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagnachmittag berichtet, wollte ein 66-jähriger Transporterfahrer von der K30 auf die K12 abbiegen.

Zwar hielt der Fahrer laut Polizei zunächst an der Haltelinie, fuhr dann aber an und übersah den 51-jährigen Radler – laut Polizei wegen einer „offensichtlichen Sichtbehinderung“. Durch den Zusammenstoß zog sich der Fahrradfahrer laut Polizei „nicht unerhebliche Verletzungen“ zu. Er musste im Klinikum behandelt werden. Gesamtschaden laut Polizei: Mindestens 500 Euro.

