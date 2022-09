Salzgitter-Bad. Ein Unbekannter beschädigte am Samstagvormittag ein parkendes Auto. Die Person entfernte sich vom Unfallort. Der Polizei-Überblick in Salzgitter.

Vermutlich durch einen Parkrempler verursachte ein Unbekannter einen Sachschaden an einem geparkten Auto. Der Mann entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. (Symbolfoto)

Polizei Salzgitter Salzgitter-Bad: Sachschaden am geparkten Pkw – Verursacher flieht

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag zwischen 8.45 Uhr und 13 Uhr ein geparktes Auto beschädigt. Nach einer Meldung der Polizei stand der Pkw in der Marktstraße in Salzgitter-Bad.

Die Beamten vermuten, dass der Schaden beim Einparken eines anderen Wagens entstand. Der für den Schaden Verantwortliche entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei ihr unter der Nummer (05341) 825115 zu melden.

Salzgitter-Bad: Alkoholisierter Autofahrer bei Kontrolle erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle in der Erikastraße in Salzgitter-Bad haben die Beamten einen alkoholisierten Autofahrer erwischt. Wie die Polizei berichtet, kontrollierte sie den 33-jährigen Autofahrer am frühen Sonntagmorgen gegen 4.40 Uhr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,76 Promille. Die Beamten verboten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

red

