A 39 ab Autobahndreieck Salzgitter am Wochenende gesperrt

An einigen Streckenabschnitten der A7 wird am Wochenende die Fahrbahn erneuert (Archivfoto).

Wer am Wochenende von der Autobahn 39 auf die A7 Richtung Kassel fahren will, muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen: Die Fahrbahndecke der A7 wird zwischen der Anschlussstelle Derneburg und der Anschlussstelle Rhüden in Fahrtrichtung Kassel ab Freitagabend, 19 Uhr bis Montagmorgen, 5 Uhr ausgetauscht. Zeitgleich ist nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes auch die A39 ab dem Autobahndreieck Salzgitter in Fahrtrichtung Kassel gesperrt.

In den genannten Streckenabschnitten wird demnach die Deckschicht der Autobahn insgesamt auf rund 36.500 Quadratmetern Fläche bis zu 4,5 Zentimeter tief abgefräst und erneuert. Neu eingebaut wird unter anderem offenporiger Asphalt. Dieser hat den Vorteil, dass er Luft und Lärm „schluckt“ und sich deshalb bereits auf vielen Strecken etabliert.

Die Arbeiten erfolgen der Mitteilung zufolge im 24-Stunden Schichtbetrieb mit zwei Großfräsen, zwei Asphaltfertigern und rund 35 LKW im Dauerbetrieb. Der Bauablauf kann sich auch aufgrund der Witterung verzögern. Die Umleitungen während der Vollsperrung der Fahrtrichtung Kassel sind wie folgt:

Sperrung der A7 ab der Anschlussstelle Derneburg in Fahrtrichtung Kassel: Lkw über 7,5 Tonnen sollten bereits ab der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt der neuen Umleitung U1 via B494 über Flughafen zur B1 auf die B243 bis zur Anschlussstelle Rhüden folgen.

der neuen Umleitung U1 via B494 über Flughafen zur B1 auf die B243 bis zur Anschlussstelle Rhüden folgen. Der weitere Verkehr wird ab der Anschlussstelle Derneburg über die U2 via B6 Grasdorf - Rhene – Baddeckenstedt, am Abzweig K78 nach Heere folgen - L496 Sehlde - L498 Volkersheim - Mahlum- L500 zur B243 Bockenem bis zur Anschlussstelle Rhüden geleitet.

Sperrung der A39 ab dem Autobahndreieck Salzgitter in Fahrtrichtung Kassel: Der Verkehr wird an der Betriebsausfahrt zur K305 über die neue Umleitung U3 via L493 Sottrum - Henneckenrode - Nette auf die B243 und weiter als U1/U3 bis zur Anschlussstelle Rhüden geleitet.

