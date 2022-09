Bürgerwald in Salzgitter-Thiede besteht 10 Jahre

Salzgitters erster Bürgerwald in Thiede ist 10 Jahre alt geworden. Passend zu diesem Anlass hat der Förderverein des Bürgerwaldes am Wochenende zum „Tag des offenen Bürgerwaldes“ geladen, der bundesweit in vielen Bürgerwäldern gefeiert wird. Dabei hat der Förderverein mehrere Projekte auf der etwa vier Hektar großen Waldfläche vorgestellt sowie verschiedene Führungen veranstaltet. Ungefähr 40 Menschen sind der Einladung des Fördervereins gefolgt.

Kompakte Messstation für interessierte Bürgerwaldler

Auch Vertreter der Stiftung der Niedersächsischen Landesforsten „Zukunft Wald“ waren vor Ort. Direktorin Elisabeth Hülsing sagt: „Wir haben uns zu dieser Feierlichkeit gedacht, dass wir auch mal zeigen wollen, welche Projekte wir mit den Schulen realisieren und sind deswegen mit dem Klimastationskoffer vor Ort.“ Gefüllt mit ganz vielen Klimamessgeräten wie einem Spirometer für Windmessung oder einer pH-Sonde, stand der Koffer für alle Interessierten Bürgerwaldler bereit.

Der Vorsitzende des Fördervereins, Wilhelm Schmidt, blickt positiv auf die Entwicklung des Bürgerwaldes in den letzten Jahren zurück. Er sagt: „Wir wollen zeigen, wie schön es ist, mitten in der Natur zu sein und gleichzeitig etwas zur Schaffung des Waldes beigetragen zu haben.“ In den letzten Jahren haben die Ehrenamtlichen in den unterschiedlichsten Aktionen, mal mit Kindern aus den Thieder Schulen, mal mit Kindertagesstätten, insgesamt 18.900 Bäume und Büsche im Bürgerwald gepflanzt.

Projekt Bürgerwald war nicht immer sicher

Dabei war zu Anfang gar nicht sicher, ob sich das Projekt Bürgerwald überhaupt durchsetzt, erinnert sich Schmidt. „Wir mussten erst einmal die Landwirte davon überzeugen, dass sie uns ihren Acker zur Verfügung stellen. Auch die Stadt konnten wir davon überzeugen, uns einen Pachtvertrag zu geben“, sagt er. Über die Jahre haben die Ehrenamtlichen dann immer mehr Expertise erlangt und den Wald weiterentwickelt. Mittlerweile stehen im Bürgerwald sogar ein grünes Klassenzimmer und ein etwa 80 Meter langer Bohlenpfad.

