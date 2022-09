Salzgitter: Räuber bedrohen in Spielothek Angestellte mit Waffe

Salzgitter. In Engelnstedt hat es am frühen Montagmorgen einen Raubüberfall gegeben. In Lebenstedt sind Unbekannte in ein Büro eingedrungen.

In Salzgitter hat es in einer Spielhalle ein Raubüberfall gegeben (Symbolfoto).

Um kurz nach Mitternacht sind am frühen Montagmorgen zwei maskierte und dunkel gekleidete Tatverdächtige in eine Spielothek in der Engelnstedter Gustav-Hagemann-Straße eingedrungen und haben die Mitarbeiterin mit Waffen bedroht. Anschließend forderten sie Bargeld. Auf Grund noch zu ermittelnder Umstände ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich ohne Beute vom Tatort, schreibt die Polizei, die sofort eine Fahndung nach den Tätern einleitete und Spuren sicherte.

Die Polizei Salzgitter sucht Zeugen, denen zur Tatzeit auffällige Personen aufgefallen sind. Die Beamten können nicht ausschließen, dass sich die Täter mit einem Fahrzeug vom Tatort entfernt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter (05341) 18970 zu melden.

Unbekannte dringen in Lebenstedter Bürogebäude ein

Bislang Unbekannte sind zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, in ein Bürogebäude in der Straße Hammerschlag in Lebenstedt eingebrochen. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass sich die Täter einen gewaltsamen Zugang durch ein Fenster in das Gebäude verschafft hatten und im Tatverlauf die Räume nach Wertsachen durchsuchten. Die Täter erlangten vermutlich kein Diebesgut, verursachten jedoch einen Schaden von mindestens 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 entgegen.

red

