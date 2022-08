VW-Azubis besuchen Auschwitz und halten Erinnerungen lebendig

Diese Reise hat bleibende Erinnerungen hinterlassen. Erinnerungen, die wohl ein Leben lang nicht mehr verblassen werden. Einige der Auszubildenden bei Volkswagen, die im Juni eine Woche lang an einem internationalen Jugendaustausch teilgenommen und in der Gedenkstätte Auschwitz geholfen hatten, die Anlage zu erhalten, berichteten am Dienstagmorgen eindrücklich von ihren Erlebnissen. Oberbürgermeister Frank Klingebiel hatte die Auszubildenden aus den VW-Standorten Salzgitter und Braunschweig, Ausbilder und Projekt-Verantwortliche von Volkswagen zu einem Empfang ins Rathaus eingeladen. In diesen Tagen sind die acht Auszubildenden und die Projekt-Beteiligten in Salzgitter, um den Besuch des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau nachzubereiten.

Die Auszubildenden von VW halfen eine Woche lang, die Gedenkstätte in Auschwitz zu erhalten

Klingebiel betonte zu Beginn des Empfanges, wie wichtig es sei, diese Erinnerungskultur zu pflegen: „Wir müssen aufpassen, wachsam sein. Dieser absolute Wahnsinn darf sich nicht noch einmal wiederholen. Die Keimzelle dieses Wahnsinns war Rassismus.“ Und Rassismus sei auch in unserer Gesellschaft immer wieder anzutreffen. Die Jugendlichen hätten einen wichtigen Teil dazu beigetragen, dass die Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialisten und die Entstehung dieser Verbrechen nicht verblasse.

„Ich hatte erst Angst, an dem Projekt teilzunehmen. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Dann aber ist mir die Arbeit in Auschwitz sehr leicht gefallen“, schilderte zum Beispiel die 23-jährige Ivana Subotic, die Zerspanungs-Mechanikerin lernt. Sie habe in Auschwitz erfahren, wie „leicht und gut wir es heute haben“. Angesichts der vielen Schicksale und Biografien, die ihr während ihres Besuches näher gebracht worden seien, habe sie sich in die Zeit des Nationalsozialismus zurückversetzt gefühlt. „Ich habe die Menschen gesehen und in stillen Momenten war es, als ob sie zu mir sprechen würden.“

Ivana Subotic schilderte ihre Eindrücke. Foto: Rudolf Karliczek

„Diesen Besuch werde ich durch mein Leben tragen – dieses Bewusstsein, meinen Teil dazu beizutragen, dass dieser Ort erhalten bleibt“, sagte Benjamin Lukas Paret Mercado, ebenfalls 23 Jahre alt und Auszubildender zum Elektroniker. Viele stille, intensive Momente habe es während der Führungen gegeben. „Aber: Die Gedenkstätte ist auch eine Begegnungsstätte. Sie ist ein Ort des Lebens, an dem man auch lachen darf“, fügte der junge Mann hinzu.

„Die Erfahrungen, die ich in Auschwitz gemacht habe, gebe ich gerne auch als Multiplikator an meine Familie weiter“, berichtete Sam Luis Lange, 19 Jahre alt und Auszubildender zum Industrie-Mechaniker. Besonders beeindruckt habe ihn die Erkenntnis, dass „das alles geplante Verbrechen waren. All das ist nicht einfach passiert.“ Vor 26 Jahren war Dennis Holze, heute Unterabteilungsleiter bei Volkswagen in Salzgitter, selbst als Auszubildender in Auschwitz. Er sagte während des Empfangs: „Diese Erlebnisse sind bleibend. Auch ich erzähle heute meinen Kindern davon. Dieses Projekt gehört zur DNA von Volkswagen.“

Die intensiven Erfahrungen und Erlebnisse werden die jungen Erwachsenen nicht vergessen

Christoph Heubner, Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees und Leiter der Gedenkstättenarbeit für VW, berichtete, wie wichtig die Arbeit der Jugendlichen dort sei: „Auschwitz hat einen immer höheren Erhaltungsbedarf. Die Gebäude kann man erhalten. Die Menschen aber, die Zeitzeugen, sterben. Deshalb ist es auch für die Überlebenden so wichtig, dass es junge Menschen gibt, die das aufnehmen, was sie erlebt haben, und in ihr Leben hineintragen.“

