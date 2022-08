Polizei übt Rettungseinsatz im Salzgittersee

Lebenstedt. Samt Stiefeln und Schutzweste mussten die Beamten in den See springen. Anwesende Badegäste waren überrascht.

Rettungsübung am Salzgittersee: Polizei übt den Ernstfall.

Ungewöhnliche Polizei-Übung am Lebenstedter Salzgittersee: Am vergangenen Dienstag mussten sich Beamte des Lebenstedter Streifendienstes in die Tiefen des Salzgittersees wagen. Anlass war ein Rettungs-Training.

Zunächst sei es laut Polizei-Angaben in einer Theorieeinheit um verschiedene Techniken des Rettungsschwimmens gegangen. Anschließend stand die Praxis auf dem Plan, und zwar in voller Montur: Samt Uniform, Schutzweste und Einsatzstiefeln mussten die Polizeibeamten im Salzgittersee die vorher geübten Techniken anwenden. Beobachtet und abgesichert wurden sie dabei von der Berufsfeuerwehr und zwei Rettungsboote der DLRG. Bei anwesenden Badegästen sorgte das für überraschte Blicke.

In einer Mitteilung der Polizei heißt es, Übungen wie diese einen ernsten Hintergrund aufweisen. Polizeibeamte könnten nur auf diese Weise wichtige Erfahrungen für seltene, aber im Zweifel lebensrettende Einsätze sammeln.

