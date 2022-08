Im Salzgittersee wurde am Freitagabend eine Person vermisst. Wenig später fand der Rettungshubschrauber den Mann im Wasser. Er war wohlauf.

Rettungseinsatz in Salzgitter

Rettungseinsatz in Salzgitter Personensuche: Hubschrauber kreiste über Salzgittersee

Aufregung am Salzgittersee am Freitagabend: Ein Mann wurde vermisst. Er war kurze Zeit vorher im See schwimmen gegangen. Feuerwehrleute und DLRG suchten mit Booten und einem Hubschrauber nach ihm.

Wie Olaf Rahnefeld, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter, berichtet, meldete eine Angehörige den Mann gegen 20 Uhr als vermisst – er sei schon länger nicht mehr auf dem Gewässer zu sehen gewesen. Kurz nach Eintreffen der Kräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr aus Lebenstedt machten sich insgesamt sechs Taucher und drei Boote auf die Suche nach dem Mann.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Rettungshubschrauber macht Vermissten schwimmend im Salzgittersee ausfindig

Der auch alarmierte Rettungshubschrauber Christoph 30 konnte die Person schließlich im Wasser schwimmend ausfindig machen. Der Mann war wohlauf – wollte offenbar den See durchqueren. In Begleitung der Rettungskräfte schwamm der Mann zurück in Richtung Wasserski-Anlage.

Der Christoph 30 machte den Mann kurze Zeit nach dem Eintreffen der Rettungskräfte im Salzgittersee schwimmend ausfindig. Foto: Phil-Kevin Lux-Hillebrecht

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst mussten nicht mehr eingreifen. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet.

Mehr Nachrichten aus Salzgitter:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de