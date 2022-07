Raubüberfall in Lebenstedt: Minderjähriger im Krankenhaus

Salzgitter. In Lebenstedt wurde ein Minderjähriger überfallen, in Salzgitter-Bad haben Unbekannte teure Baugeräte gestohlen. Der Polizei-Überblick.

Bei einem Raubüberfall in Salzgitter-Lebenstedt ist ein Minderjähriger so verletzt worden, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Wie die Polizei mitteilt, hat ein unbekannter Täter dem minderjährigen Opfer am Montag, 25. Juli, gegen 23.15 Uhr in der Chemnitzer Straße aufgelauert und es zu Boden geschubst.

Der Täter habe das Opfer verletzt und Bargeld entwendet, anschließend flüchtete er. Das Opfer musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 entgegen.

Diebe stehlen teure Arbeitsgeräte

Zudem entwendeten Täter zwischen Samstag, 16.45 Uhr, und Sonntag, 6.30 Uhr, in Salzgitter-Bad teure Arbeitsgeräte. Der Stampfer und die Rüttelplatte befanden sich auf dem Gehweg in der Weserstraße/Breite Straße. Sie verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 7000 Euro.

Ebenfalls am Samstag, gegen 21.45 Uhr, haben unbekannte Täter versucht eine Zugangstür des Lebensmittelgeschäftes in der Salzgitteraner Schlosserstraße aufzuhebeln, scheiterten jedoch beim Betreten des Objektes. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 1000 Euro aus.

