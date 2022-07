Unbekannte stehlen in Lebenstedt zahlreiche Einkaufswagen

In Lebenstedt haben Unbekannte zahlreiche Einkaufswagen von einem Supermarkt in der Reppnerschen Straße gestohlen. Salzgitters Polizei erhielt den Hinweis, dass vom Parkplatz zirka 45 Einkaufswagen gestohlen wurden – und zwar zwischen dem 2. (22 Uhr) und dem 4. Juli (6 Uhr). Der Schaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro.

Die Polizei vermutet, dass die Unbekannten für den Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben – und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05341) 18970 zu dem Fall zu melden.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unbekannte demolieren Schultür in Fredenberg

Salzgitters Polizei beschäftigt sich zudem mit einer Sachbeschädigung an einer Schule am Hans-Böckler-Ring in Fredenberg. Am Montag, vermutlich in den Abendstunden, haben Unbekannte den Glaseinsatz einer Zugangstür beschädigt. Außerdem beschädigten die Täter die Sitzfläche einer Holzbank.

Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro aus – und bittet auch hier um Hinweise: (05341) 18970.

Weitere News aus Salzgitter:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de