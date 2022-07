Notaufnahme des Helios-Klinikums Salzgitter hat neue Leiterin

Die Interdisziplinäre Notaufnahme des Helios-Klinikums Salzgitter hat eine neue Leiterin: Mit der leitenden Oberärztin Dr. Bettina Kölling steht künftig eine erfahrene Notfallspezialistin an der Spitze dieser ersten Anlaufstelle am Klinikum, teilt die Einrichtung mit. Die 52-Jährige wolle gemeinsam mit ihrem Pflege- und Ärzteteam sowie den regionalen Rettungsdiensten die Notfallmedizin neu organisieren, strukturieren und verbessern.

Die interdisziplinäre Notaufnahme sei erste Ankunftsstelle für Menschen mit Verletzungen und Erkrankungen, die sofort medizinisch versorgt werden müssten. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Notaufnahme bedeute das, 24 Stunden am Tag an sieben Tagen in der Woche einsatzbereit zu sein, um gewährleisten zu können, dass alle Patientinnen und Patienten bedarfsgerecht, zeitnah und wertschätzend behandelt werden können.

Seit Jahresbeginn im Klinikum

Bettina Kölling sei Braunschweigerin und arbeite bereits seit Jahresbeginn im Helios-Klinikum Salzgitter. Zuletzt sei sie als Oberärztin in der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie tätig gewesen und kenne somit das Haus und die Kolleginnen und Kollegen gut. Nach ihrem Medizinstudium an der Universität Hamburg habe die dreifache Mutter dort auch im Bereich der Chirurgie promoviert. Im St.-Joseph-Stift Bremen absolvierte sie laut Mitteilung ihre Facharztausbildung zur Chirurgin. 2003 sei sie dann in die Region Braunschweig gekommen, wo sie ab 2006 als Oberärztin tätig gewesen sei. Weitere Zwischenstopps: Oberärztin im St.-Vinzenz-Krankenhaus, Ärztin in einer orthopädischen Praxis in Braunschweig sowie bei einem Auslandsaufenthalt in China. Schließlich war sie mehrere Jahre als leitende Oberärztin im Marienstift Braunschweig beschäftigt.

Die neue Leiterin verfüge über einen Abschluss im Bereich des medizinischen Managements mit Schwerpunkt Qualitätssicherung sowie über Zusatzqualifikationen im Bereich der Hygiene, der Antibiotikatherapie sowie auf dem Gebiet der laparoskopischen Chirurgie, insbesondere der zertifizierten Hernienchirurgie. „Mit ihr haben wir eine sehr kompetente und engagierte Ärztin gefunden, die die bereits bestehenden Strukturen weiterentwickeln, aber auch neue Abläufe etablieren wird“, wird Sascha Kucera, Klinikgeschäftsführer des Helios-Klinikums Salzgitter, zitiert.

„Herz des Hauses“

Die Braunschweigerin sehe die Notaufnahme im Helios-Klinikum als das Herz des Hauses. „Es ist ein sehr spannendes Gebiet, das alle Fachrichtungen vereint. Auf meine neuen Aufgaben freue ich mich sehr – es ist eine stetige Herausforderung.“

Neben einem festen Team aus erfahrenen Notfallmedizinern stehe Patientinnen und Patienten die medizinische Expertise von Ärztinnen und Ärzten aller Fachabteilungen des Klinikums rund um die Uhr für Notfälle jeglicher Art zur Verfügung. Im Schockraum der Notaufnahme finde eine strukturierte Polytraumaversorgung statt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien in der strukturierten Traumaversorgung geschult. Die Anbindung des Schockraums an die Radiologie garantiere eine schnelle Versorgung.

red

