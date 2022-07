Salzgitter: Betrunkener randaliert und beleidigt vor Beachbar

Salzgitter. Einsatz am Salzgittersee: Der 26-Jährige steckte Gläser ein, wurde zunehmend aggressiver und bedrohte die verständigte Polizei.

Salzgitters Polizei wurde am Montag zur Beachbar an den Salzgittersee gerufen. Grund war ein betrunkener Mann. (Archivbild)

Die Polizei ist am Montagabend zur Beachbar an den Salzgittersee gerufen worden. Anlass hierfür waren Diebstahl und Hausfriedensbruch – doch hierbei blieb es nicht.

Ein Zeuge hatte vor dem Notruf beobachtet, wie ein 26-jähriger Mann in der Bar über einen längeren Zeitraum Alkohol trank und eine „zunehmend aggressivere Grundhaltung“ an den Tag legte. Auch weil er eigens mitgebrachte Getränke konsumierte, erhielt der 26-Jährige Hausverbot. „Erst nachdem der Tatverdächtige mehrere hauseigene Gläser in seine Tasche gesteckt hatte, verließ er die Lokalität“, berichtet Salzgitters Polizei.

26-Jähriger geht mit geballten Fäusten auf Polizei zu

Die verständigten Beamten trafen den Mann noch vor der Beachbar an. „In einem Gespräch benutzte er abfällige Worte und wirkte zunehmend aggressiver auf die Beamten.“ Mit zum Teil erhobenen Armen gestikulierte er in Richtung eines Zeugen und der Polizisten – „und äußerte sich beleidigend“.

Die Polizei fand die gestohlenen Gläser in der Sporttasche des 26-Jährigen und sprach dem Mann einen Platzverweis aus. Daraufhin ballte der Mann seine Fäuste und ging mehrfach drohend auf die Beamten zu. Die Polizisten setzten sich mit „einfacher körperlicher Gewalt“ und mit Reizgas zur Wehr.

Auch ein Zeuge, der versuchte, den Mann vom Tatort wegzuführen, beruhigte ihn nicht: Dieser entblößte sein Gesäß. Auch auf die Verstärkung der Polizeibeamten ging er mit geballten Fäusten zu, erklärt ein Polizeisprecher.

Salzgitters Polizei bedankt sich bei Bevölkerung

Nach einem kurzen Fluchtversuch nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam. Hierbei wurde dieser im Gesicht verletzt – auch ein Polizeibeamter erlitt leichte Verletzungen an der Hand. Ein Alkoholtest ergab bei dem 26-Jährigen einen Wert von fast 2 Promille. Der Mann wurde vor Ort von einem Rettungswagen behandelt und blieb bis Dienstagmorgen in Polizei-Gewahrsam.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Beleidigung, Diebstahl, Hausfriedensbruch sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die Polizei möchte sich außerdem bei der Bevölkerung für die „rücksichtsvolle Begleitung“ des Polizeieinsatzes bedanken: „Ein Zeuge hatte den Beamten sogar sein Fahrrad angeboten, als sich der Tatverdächtige kurzfristig vom Tatort zu entfernen versuchte.“

