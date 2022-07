Fünf Verletzte bei Unfall auf A39 bei Salzgitter

Salzgitter. Fünf Verletzte auf der A39 bei Salzgitter, zwei zerstörte PKW, ein Trümmerfeld und Vollsperrung sind die Bilanz eines Unfalls am Freitagabend.

Bei einem Unfall sind am Freitagabend auf der A39 bei Salzgitter fünf Menschen verletzt worden, zwei PKW waren beteiligt.

Bei einem Unfall auf der A39 bei Salzgitter sind am Freitagabend fünf Menschen verletzt worden. In Fahrtrichtung Kassel war es zwischen den Abfahrten Salder und Lichtenberg zu dem Crash gekommen, an dem zwei Wagen beteiligt waren.

Die Feuerwehr stand vor der Herausforderung, die vielen Verletzten schnell auf umliegende Krankenhäuser zu verteilen. Zudem lagen die Trümmer des Unfalls über rund 100 Meter auf der Strecke verteilt. Für den Einsatz musste die A39 für rund eine Stunde gesperrt werden, es bildete sich ein laut Feuerwehr „kurzer Rückstau“.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Autofahrer mit Rettungsgasse „etwas überfordert“

Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Foto: Rudolf Karliczek

Zwar waren die Einsatzkräfte sehr schnell vor Ort, dennoch „waren die Autofahrer gewohnterweise von der Bildung einer Rettungsgasse etwas überfordert“, berichtet die Feuerwehr. Im Einsatz waren zwei Züge der Berufsfeuerwehr Salzgitter und die Ortswehr Lebenstedt, dazu Rettungsdienst und Polizei.

Zur Unfallursache oder der Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Informationen. Beide Unfallwagen mussten abgeschleppt werden.

Mehr Blaulicht aus unserer Region

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de