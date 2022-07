900 Viertklässler aus Salzgitter müssen verkehrssicher sein

Salzgitter. Bis zu den Sommerferien laufen die Fahrradprüfungen an den Grundschulen in Salzgitter und Umgebung. Was besonders zu beachten ist.

Wo funktioniert das Abbiegen an einer Kreuzung? Was ist am Zebrastreifen zu beachten? Ist das Rad auch verkehrssicher? In der Zeit bis zu den Sommerferien steht an allen Grundschulen Salzgitters für die Viertklässler die Fahrradprüfung an – das sind immerhin 900 Schülerinnen und Schüler.

Bereits vor der eigentlichen Prüfung würden im Unterricht die theoretischen Aspekte mit den Fachlehrern besprochen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Hier stünden Themen wie Verkehrsregelung, das verkehrssichere Fahrrad, Verhalten im Straßenverkehr und die Trageweise des Schutzhelmes auf dem Programm. Im Anschluss erfolgte eine theoretische Prüfung der Schülerinnen und Schüler.

Auf das richtige Tragen der Schutzhelme wird besonders geachtet

An den Prüftagen kommt die Verkehrssicherheitsberaterin Kathrin Lacey von der Polizei in die Schulen und nimmt die Fahrradprüfung ab. Grundsätzlich würden zu Beginn die Fahrräder auf ihre Verkehrssicherheit hin überprüft. Sind sie es, werde den Schülern eine Prüfplakette ausgehändigt. Diese werde auf dem Fahrrad sichtbar aufgeklebt. Weiterhin überprüfe das Team der Polizei die Schutzhelme und korrigierte die Trageweise bei Bedarf.

Anschließend erfolge der praktische Teil der Fahrradprüfung. Die Schüler müssen auf einer bekannten Strecke im öffentlichen Verkehrsraum und unter Beachtung der Verkehrsregeln ihre erlernten Kenntnisse zeigen. Als Prüfer und Streckenposten würden Eltern und Mitarbeiter der jeweiligen Schule an wichtigen Punkten eingesetzt – insbesondere an solchen Stellen, die eine besondere Anforderung an die Schüler stellen würden. „Diese können zum Beispiel die Regel „Rechts vor links“, das richtige Verhalten an Kreuzungen und Einmündungen sowie das richtige Verhalten an Lichtsignalanlagen betreffen“, wie die Polizei mitteilt.

Die Eltern erhalten das Ergebnis als Protokoll

Alle Kinder erhielten für die Prüfung eine gelbe Warnweste der Verkehrswacht und seien so deutlich im Verkehr erkennbar. Nach der Prüfung erfolge gemeinsam mit den Prüfern, den Lehrkräften und der Polizei die Auswertung des Theorie- und des Praxisprotokolls. Hier werde protokolliert, ob das Kind sicher im Straßenverkehr unterwegs war oder ob Eltern noch einmal genauer auf Defizite ihrer Kinder schauen müssen. Das Protokoll werde den Eltern übergeben.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang „größere“ Teilnehmer im Straßenverkehr, immer eine besondere Rücksicht auf Kinder zu nehmen. Gerade im Straßenverkehr gelte es immer, Unfälle zu vermeiden. Sollte es zu Unfällen mit Kindern kommen, seien diese erheblich gefährdet.

