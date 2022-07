Salzgitter: Baustellen-Fahrplan für Linie 610 – Bus 601 entfällt

Wegen der Vollsperrung der Nord-Süd-Straße zwischen der Landesstraße 670 und Diebesstieg gibt es in den Sommerferien Fahrplanänderungen für die Buslinie 610. Von Donnerstag, 14. Juli, an wird für etwa sechs Wochen die Nord-Süd-Straße in dem Bereich wegen Kanalbauarbeiten voll gesperrt. Aus diesem Grund muss die Linie 610 in beide Richtungen eine Umleitung fahren. Das teilt die KVG mit.

Wegen Bauarbeiten: Nord-Süd-Straße wird sechs Wochen voll gesperrt

Für die Zeit der Umleitung beginnt und endet die Linie 610 an der Haltestelle „SZ-Lebenstedt, Bahnhof“. Die Abfahrtzeiten aller Fahrten der Haltestellen „SZ-Leben-stedt, Bahnhof“, „SZ-Lebenstedt, An der Feuerwache“ und „SZ-Hallendorf, Am Hillenholz“ nur in Richtung SZ-Bad werden in der Zeit der Umleitung 4 Minuten vorverlegt, also beispielsweise Abfahrt von der Haltestelle „SZ-Lebenstedt, Bahnhof“ normalerweise um 7.06 Uhr, fährt während der Baumaßnahme dann um 7.02 Uhr ab.

Die Linie 610 beginnt und endet an der Haltestelle „SZ-Lebenstedt, Bahnhof“. Ab der Haltestelle „SZ-Gebhardshagen, Nord-Süd-Straße“ geht die Fahrt dann wie gewohnt weiter nach regulärem Fahrplan. Alle aktuellen Informationen und der Baustellenfahrplan sind auf der Webseite der KVG zu finden.

Linie 601 entfällt zwei Wochen lang

Wie die KVG auf ihrer Website mitteilt, entfällt aus personellen Gründen zudem der Betrieb auf der Linie 601. Die Änderung gilt bis einschließlich 15. Juli, heißt es. Lediglich die Frühfahrt um 4.35 Uhr ab „Salzgitter-Lebenstedt Stadtbad“ Richtung „Braunschweig Rathaus“ bleibt bestehen.

red

