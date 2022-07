Burgdorf. Rocksteen, Sixrock und Emely Bites rocken die Bühne an diesem Abend. Den Auftakt des Programms gestaltet der Männergesangverein Burgdorf.

Unter anderem gibt es noch Karten an der Abendkasse.

Los geht’s am Freitag

Los geht’s am Freitag 1. Burgdorfer Open Air im Garten der Gaststätte Zur Traube

Allen Musikfreunden und musikalischen Nachtschwärmern steht am Freitag, 1. Juli, mit dem 1. Burgdorfer Open Air im Garten der Gaststätte Zur Traube ein besonderes Event ins Haus. Beginn ist um 18 Uhr. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 8 Euro inklusive einem Freigetränk. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Musikalischer Wechsel

Beginnt der Abend mit dem Auftritt des Männergesangvereins Burgdorf zumindest dem ersten Anschein nach noch traditionell, geben sich im Laufe des Abends drei regional bekannte Bands aus dem Bereich Rock-Cover Klinke in die Hand, wenn Rocksteen, Sixrock und Emely Bites die Bühne rocken.

Karten sind im Vorverkauf bei den Bandmitgliedern, an der HEM Tankstelle Lichtenberg, im „Kleinen Laden Burgdorf“ und an der Abendkasse in der Gaststätte Zur Traube erhältlich.

