Salzgitters Katastrophenschutzeinheit „Waldbrandteam“ im Einsatz

14 Feuerwehrfrauen und -männer der Feuerwehr Salzgitter waren vom 24. bis 26. Juni im Elbe-Elsterkreis in Brandenburg bei der Waldbrandbekämpfung im Einsatz und konnten dort ihr Können unter Beweis stellen. Das berichtet die Stadt Am 24. Juni erreichte die Anforderung des Landes Brandenburg das „Waldbrandteam“. Diese ehrenamtliche Einheit wirkt im Katastrophenschutz der Stadt mit. Die Kernkompetenz der Einheit liegt laut Verwaltung in der Vegetationsbrandbekämpfung – etwa bei Waldbränden. Das Team habe sich über mehrere Jahre auf örtlicher und überörtlicher Ebene einen sehr guten Ruf durch ein breitgefächertes Ausbildungsportfolio aufgebaut, was ich jetzt ausgezahlt habe.

Der Anforderung des Landes Brandenburg wurde entsprochen, so die Stadt weiter. Der diensthabende Gesamteinsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter gab die Einheit gemäß der Anforderung zum Einsatz frei. Die Mitglieder des Teams beluden am frühen Samstagmorgen zwei Feuerwehrbusse und einen Anhänger mit den benötigten Einsatzgeräten und starteten gegen 4.30 Uhr Richtung Brandenburg. Vor Ort erhielten die Führungskräfte eine Lageeinweisung und Befehlsausgabe durch die Technische Einsatzleitung, dann begann die Brandbekämpfung.

Spezialeinheiten gemeinsam im Einsatz

Neben dem „Waldbrandteam“ kamen auch Kräfte von @fire und der Einheit SKV (Spezialkräftevegetationsbrandbekämpfung) zum Einsatz. Alle drei Einheiten fallen durch ihre gelbe Einsatzbekleidung auf. Es war der erste gemeinsame Einsatz der drei Spezialeinheiten. Laut Detlef Maushake (Einheitsführer „Waldbrandteam“) war die Zusammenarbeit organisationsübergreifend sehr effektiv und kameradschaftlich.

Die Stadt erläutert zum Hintergrund: In der öffentlichen Wahrnehmung löscht die Feuerwehr Waldbrände mit einem Großaufgebot von Fahrzeugen, Schläuchen und Wasser. So haben jedoch die Waldbrände der jüngsten Vergangenheit gezeigt, dass sich die Feuerwehren breiter aufstellen müssen. Insofern ist Spezialwissen gefragt, das Einheiten wie das „Waldbrandteam“ haben. Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Windrichtung, Bodenbeschaffenheit und Geländeformen sind das taktische 1x1 dieser Einheiten. Sie kommen mit sehr wenig Wasser und Schlauchmaterial aus. Es werden Glutnester mit Hacken, Schaufeln und dem Einsatz von Wasserrucksäcken beseitigt. Auch der gezielte Einsatz von Gegenfeuern kann den Einsatzerfolg erheblich verbessern. Ebenso wurde die Fachberatung durch Einsatzkräfte aus Salzgitter seitens der örtlichen Einsatzleitung sehr wertgeschätzt.

Innenminister war vor Ort

Alle externen Einsatzkräfte wurden durch die Brandenburger Kameradinnenn und Kameraden und die Bevölkerung herzlichst aufgenommen und versorgt. Auch Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen machte sich ein Bild über die Schlagkraft der Einheit aus Salzgitter.

red

