Salzgitter: Polizei findet tote junge Frau – ist es die 15-Jährige?

Lebenstedt. Ein 15-jährige Schülerin wird seit Sonntag vermisst, ein Großaufgebot suchte nach ihr. Am Dienstag entdeckte man in einem Wäldchen eine Leiche.

Mit einem Großaufgebot, per Drohne und mit Spürhunden suchte die Polizei nach einer vermissten 15-jährigen Schülerin aus Salzgitter. Am Dienstagmittag fand man auf einer mit Bäumen bewachsenen Grünfläche im Stadtteil Fredenberg dann die Leiche einer jungen Frau.

Vermisstensuche Leiche einer jungen Frau in Salzgitter gefunden

Am Sonntag meldeten Angehörige eine 15-jährige Schülerin aus Salzgitter als vermisst. Es war der Auftakt einer fieberhaften Suche der Polizei, die in einem Großeinsatz mit mehr als 50 Beamten, Spürhunden und dem Einsatz einer, mit einer Wärmebildkamera ausgestatteten Drohne mündete.

Am Dienstagmittag nahm eine schreckliche Befürchtung dann immer konkreter Gestalt an: Bei ihrer Suche, die sich auf den Stadtteil Fredenberg konzentrierte, stießen Polizisten auf einer verwilderten Grünfläche auf den Leichnam einer jungen Frau. Die Leiche lag in einem kleinen Wäldchen unweit einer Hauptstraße.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine 15-jährige Schülerin wurde seit Sonntag vermisst. Foto: Rudolf Karliczek / Salzgitterinfos

Bis zum Abend stand die offizielle Identifizierung aus – doch nach Angaben aus Ermittlerkreisen deutet vieles darauf, dass es sich bei der Toten um die vermisste Schülerin handelt. Die Gesamtumstände, heißt es weiter, lassen darauf schließen, dass die gefundene junge Frau Opfer eines Tötungsdeliktes wurde. Offiziell bestätigt wird auch das bislang jedoch nicht.

Polizeisprecher Matthias Pintak sagt lediglich: „Wir schließen die Möglichkeit eines Verbrechens nicht aus.“ Weitere Ermittlungen müssten nun klären, wie die Frau zu Tode gekommen ist. Pintak betont jedoch: „Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.“

Vermisste 15-Jährige: Privater Zeugenaufruf kursiert im Internet

Auch zur Auffindesituation in der bewaldeten Grünfläche an der Ecke Kurt-Schumacher/Hans-Böckler-Ring macht er keine Angaben. Das Areal wurde weiträumig abgesperrt, Schaulustige hatten keine Chance. Die Spurensicherung nahm gegen Mittag ihre Arbeit auf. Eine Rechtsmedizinerin untersuchte die Leiche am Fundort.

Die Polizei suchte mit Großaufgebot in Salzgitter-Fredenberg nach dem vermissten Mädchen. Foto: Michael Kothe

Angehörige hatten die 15 Jahre alte Jugendliche am Sonntag als vermisst gemeldet. Im Internet kursiert seit Montag ein privater Zeugenaufruf samt Foto, Tausende Menschen teilten den Beitrag in den sozialen Netzwerken. Der rothaarige Teenager stammt demnach aus dem Bezirk Salzgitter-Fredenberg und besuchte eine örtliche Schule. Zuletzt gesehen worden sein soll sie Sonntagabend gegen 20 Uhr unweit des städtischen Rathauses in Lebenstedt.

Erste Zeugenbefragungen fanden bereits am Sonntagabend statt. Am Montag intensivierte die Polizei dann ihre Suche, die mit dem Fund in dem Waldstück unweit einiger Blocks der Großwohnsiedlung Fredenberg ein Ende fand.

Salzgitter: Serie von Tötungsdelikten

Zeitweise erschütterten mehrere vollendete Tötungsdelikte in Folge die Stahlstadt – doch das liegt mehrere Jahre zurück: Im Januar 2019 erschoss ein damals 33 Jahre alter Mann den Freund seiner Schwester auf einem Hinterhof-Parkplatz in Lebenstedt – ein „Ehrenmord“.

Hier fand die Polizei die Leiche der Jugendlichen – mutmaßlich handelt es sich um die vermisste 15-Jährige. Foto: Jürgen Runo

Er soll mit der Liebesbeziehung des Irakers zu seiner Schwester nicht einverstanden gewesen sein. Der Täter wurde wegen Mordes verurteilt, das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest.

Wenige Monate später verbarrikadiert sich im Stadtteil Fredenberg, der als sozialer Brennpunkt gilt, ein Mann in einer Wohnung und drohte mit einer Waffe. Spezialkräfte der Polizei erschossen ihn. Anschließend fand man in der Wohnung des Toten eine weitere Leiche. Was geschehen war, wurde nie aufgeklärt.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de