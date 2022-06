Das Sommerferienprogramm in Salzgitter für Kinder

Diese Kinder aus der Samtgemeinde Hattorf am Harz machen vor, was sich bei einer Radtour anlässlich eines Ferienprogramms erleben lässt.

Auch in diesem Jahr ist es der Bäder, Sport und Freizeit GmbH (BSF) in enger Abstimmung mit der Verwaltung der Stadt Salzgitter gelungen, ein Ferienprogramm für die Sommerferien zusammenzustellen. Vom 14. Juli bis 24. August können Kinder und Jugendliche im Alter bis zu 18 Jahren aus Salzgitter und der näheren Umgebung die Angebote nutzen. „Mein Dank geht an alle Mitwirkenden, denen es gelungen ist, ein abwechslungsreiches Ferienprogramm anzubieten. Mit mehr als 200 Aktionen, Veranstaltungen und Sportkursen sollte dem Sommerferienspaß nichts im Wege stehen“, wird Oberbürgermeister Frank Klingebiel in einer Pressemitteilung zitiert.

Das Ferienprogramm ist wieder auf einem Online-Portal abrufbar. Für die meisten Angebote muss man sich online anmelden. „Nach den vielen positiven Rezensionen aus dem vergangenen Jahr haben wir uns dazu entschlossen, wieder auf das Online-Portal zu setzen. So kann sichergestellt werden, dass alle Veranstalter bei kurzfristigen Änderungen oder Absagen sehr schnell reagieren und die Teilnehmer direkt informieren können“, meint BSF-Geschäftsführerin Annette Schudrowitz.

Ermäßigungen in zahlreichen Freizeitparks

Wie jedes Jahr können die Kinder und Jugendlichen mit dem Ferienprogramm nicht nur viele Angebote nutzen. Mit dem Ferienprogramm bekommen sie bei vielen Anbietern Ermäßigungen. So gibt es mit Vorlage des Ferienpasses zum Beispiel Ermäßigungen im Filmtierpark Eschede, im Vogelpark Walsrode, im Familienpark Sottrum oder in der Wasserskianlage Salzgitter.

Zurück im Angebot sind die Bäder- und die Sportmarken: Mit der Bäder-Marke kann man für einmalig 6 Euro das Stadtbad in Lebenstedt und das Waldschwimmbad in Gebhardshagen jeweils dreimal die Woche besuchen. Somit können an 6 von 7 Tagen in der Woche die Bäder ohne weitere Kosten genutzt werden. Außerdem kann das Thermalsolbad im Rahmen der Spaß-Badetage montags kostenfrei besucht werden.

Mit der Sportmarke, die 3 Euro kostet, können alle Sport-Angebote des Passes besucht werden, ohne einem Verein beitreten zu müssen. Mit mehr als 10 über das Stadtgebiet verteilten Sportkursen gibt es eine große Auswahl, sich in verschiedenen Sportarten auszuprobieren.

Nähere Informationen gibt es auf der Homepage des Ferienprogramms (www.unser-ferienprogramm.de/bsf-salzgitter) und der Stadt Salzgitter (www.salzgitter.de) sowie unter der Telefonnummer (05341) 8394422 oder per E-Mail an: martoccia@bsf-sz.de.

