Falsche Handwerker erbeuten 5.000 Euro in Salzgitter

Es hat offensichtlich fast einen Monat gedauert, bis sich das Opfer bei der Polizei gemeldet hat: Eine ältere Frau ist im Mai Opfer von falschen Handwerkern geworden. Nach Polizei-Angaben hat sich am Mittag des 18. Mai ein falscher Handwerker Zugang in die Wohnung einer Seniorin in Salzgitter-Lebenstedt verschafft.

Der Mann täuschte vor, die Wasserleitungen überprüfen zu wollen. Gemeinsam mit der 70-Jährigen ist er daraufhin in den Keller gegangen. Zur selben Zeit habe sich offensichtlich ein zweiter Täter in das Haus begeben und Goldschmuck gestohlen. Es entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Unbekannte stehlen 400 Liter Diesel in Salzgitter-Watenstedt

Unbekannte Täter haben zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen aus dem Tank eines Lkw circa 400 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Der Lastwagen stand in Watenstedt in der Straße „Am Gummibahnhof“. Die Polizei schließt bei den Ermittlungen nicht aus, dass zum Abtransport des Diebesgutes eventuell ein Fahrzeug benutzt wurde und bittet daher Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05341) 18970 bei den Beamten der Polizei in Salzgitter zu melden.

red

