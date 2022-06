Salzgitter: Fahrerin wird in City überholt und knallt auf Bus

Lebenstedt. Der Unfall passierte am Montagmittag auf der Feldstraße in Lebenstedt. Salzgitters Polizei sucht noch Zeugen.

Salzgitters Polizei sucht nach Zeugen zu einem Unfall, der sich am Montag in Lebenstedt ereignet hat. (Symbolbild)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Montag gegen 13.15 Uhr auf der Feldstraße in Lebenstedt ereignete. Eine Autofahrerin (26) aus Salzgitter, die in Richtung Wildkamp unterwegs war, fuhr mit ihrem VW Polo ungebremst auf einen vor ihr haltenden Linienbus auf. Sie und ein weiterer Fahrzeuginsasse (27) aus Salzgitter wurden dabei am Kopf leicht verletzt.

Ein Unbekannter überholte ein Auto und einen Bus

Vorausgegangen war laut Polizei der Überholvorgang eines weiteren Beteiligten – eines unbekannten Autofahrers oder einer unbekannten Autofahrerin. Dieser oder diese sei an der Salzgitteranerin und dem Linienbus in dem Augenblick vorbeigezogen, als die Frau selbst zum Überholen ansetzte, da der Bus vor ihr hielt. Die 26-Jährige habe daraufhin den Überholvorgang abgebrochen, habe wohl aber den Unfall nicht mehr verhindern können. Sie und ihr Insasse kamen vorübergehend ins Klinikum, wie die Polizei weiter mitteilte.

Der Fahrer des Linienbusses (45) blieb unverletzt, auch Buspassagiere kamen laut Polizei nicht zu Schaden. Gesucht wird nun der oder die Fahrerin des überholenden Fahrzeugs als Zeuge/Zeugin – zu beidem können keine näheren Angaben gemacht werden. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter (05341) 18970 entgegen.

