Salzgitteranerin telefoniert eine Stunde lang mit Trickbetrügern

Salzgitter. Vermeintliche Europol-Mitarbeiter haben eine 20-Jährige in einem langen Gespräch um den Finger gewickelt. Außerdem: Fahrradunfall in Salzgitter-Bad.

Nicht nur ältere Menschen stehen in Salzgitter im Fokus von Telefonbetrügern. Eine 20-jährige Salzgitteranerin aus Gebhardshagen ist am Freitagmittag vermeintlichen Europol-Mitarbeitern auf den Leim gegangen.

Wie die Polizei berichtet, wurde die junge Frau mehrfach telefonisch von den unbekannten Tätern kontaktiert, bis es anscheinend schließlich gelang, die Salzgitteranerin an der Strippe zu behalten:

In einem fast einstündigen Telefongespräch wurde der Frau ein lupenreines Märchen ausgebreitet. Die Betrüger überzeugten sie davon, dass sich Unbekannte Zugang zu ihren Passwörtern und Konten verschafft hätten. Aus diesem Grund müsse sich die 20-Jährige eine Software installieren, bei der es sich offensichtlich um Spionage-Software handelte.

Salzgitteranerin überweist 1.000 Euro nach Litauen

Außerdem überzeugten die Täter ihr Opfer, einen Betrag von 1.000 Euro an ein Bankkonto in Litauen zu überweisen, um den Spionage-Schaden zu beheben.

Nachdem die Frau aus Gebhardshagen auf diese Masche hereinfiel, erzählte sie ihren Eltern davon. Kurz darauf witterten sie den Betrug und wandten sich an die Polizei. Diese weist aus diesem Anlass erneut darauf hin, sensible Daten niemals in von Telefonaten oder Email-Verkehr bekanntzugeben oder Geldanweisungen auf Grundlage solcher Kontaktaufnahmen zu veranlassen. Recht neu an der Vorgehensweise der Täter ist hierbei, dass nun offensichtlich nicht nur ältere Menschen in den Fokus geraten, sondern auch jüngere Menschen.

Betrunkener Radfahrer baut Unfall in Salzgitter Bad

Ein betrunkener Radfahrer hat am frühen Freitagabend auf der Braunschweiger Straße in Salzgitter-Bad einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann um 17.45 Uhr auf dem Radweg in Höhe der Kniestedter Kirche auf der falschen Straßenseite entlang. Als ein Auto von einem Parkplatz fuhr, um auf die Braunschweiger Straße aufzufahren, fuhr der Betrunkene gegen das Auto – auch weil sein Fahrrad offensichtlich keine funktionstüchtigen Bremsen hatte.

Am Pkw und dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Im Anschluss an die Unfallaufnahme musste sich der 26-jährige einer Blutentnahme unterziehen lassen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über zwei Promille.

Gegen den 26-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholisierung eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Tankstelle an der B6 zwischen Haverlah und Salzgitter Bad

Zu versuchtem Einbruchsdiebstahl ist es in der Nacht zu Samstag an einer Tankstelle bei Haverlah gekommen. Wie die Polizei berichtet, haben Angestellte am Samstagmorgen festgestellt, dass sich unbekannte Täter in der Nacht durch den Dacheinstieg Zutritt in die Innenräume der Tankstelle verschafft haben. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist es jedoch nicht zu einem Diebstahl gekommen. Bei der Untersuchung des Tatortes wurden zahlreiche Spuren vorgefunden. Die Ermittlungen zur Tat wurden aufgenommen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung zu Beobachtungen im Tatzeitraum auf dem Tankstellengelände.

