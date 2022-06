Wo gibt es das beste Eis in Salzgitter?

Die ersten heißen Tage sind bereits vorbei. In Salzgitters Eisdielen und Eis-Cafés ist der Betrieb wieder in vollem Gange. Bei einem Besuch entscheiden sich Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner immer wieder: Welche Eissorte darf es sein? Schokolade oder Erdbeere? Soll das Eis im Becher oder in einer Waffel serviert werden? Wie viele Kugeln dürfen es sein? Eins, zwei, drei oder sogar vier? Oder soll es vielleicht etwas besonderes, wie ein Spaghettieis oder ein besonderer Eisbecher werden?

Was macht Ihre Eisdiele aus?

Wir wollen nun herausfinden, wo es das beste Eis, den besten Eiskaffee oder den besten Service in Salzgitter gibt. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe. Gibt es vielleicht ein Café, in das Sie immer wieder gehen? Bietet eine Eisdiele besonders ausgefallene Sorten an, die man sonst nirgendwo anders bekommt? Ist der Service in ihrem Lieblingscafé vielleicht besonders zuvorkommend? Dann schreiben sie uns gerne eine E-Mail mit dem Namen des Cafés, Restaurants oder der Eisdiele und einer Begründung, warum genau diese Location für Sie die beste in ganz Salzgitter ist unter: redaktion.salzgitter@funkemedien.de

Preise erhöhen sich in Salzgitter

Derweil müssen sich die Eisliebhaber in Salzgitter allerdings in einigen Eisdielen auf höhere Kugelpreise einstellen. Wir haben bei fünf Cafés in der Stahlstadt nachgefragt, ob und warum sich die Preise für eine Kugel Eis verändern.

Eiszutaten sind teurer geworden

Im Eiscafé Garda in Lebenstedt beispielsweise ist die Kugel Eis um 20 Prozent teurer geworden. Anstatt 1 Euro, kostet sie nun 1 Euro und 20 Cent. Als Grund für die Erhöhungen nennt der Betreiber die erhöhten Zutatenkosten bei der Herstellung des Eises. Auch im Eis-Café La Campana in Gebhardshagen ist eine Kugel Eis 10 Cent teurer geworden. Sie kostet nun 1,30 Euro. Betreiber Fabio Catalano sah sich neben der höheren Zutatenkosten auch wegen erhöhten Betriebskosten gezwungen, den Preis anzuheben. Ob es bei 1,30 Euro bleiben wird, könne er jetzt noch nicht einschätzen. Er erklärt: „Es wird von Monat zu Monat schwieriger, die Kosten zu decken. Der momentane Preis ist wahrscheinlich noch etwas zu niedrig.“

Betriebskosten angestiegen

Im Eis-Café Napoli in Lebenstedt kostet die Kugel Eis nun einen Euro anstatt 90 Cent, auch wegen der Zutatenkosten. Im Einkauf sei ein Sack Milch beispielsweise 80 Euro teurer geworden, als in den Vorjahren.

Das Eis-Café Giraldi in Thiede hat den Preis für die Kugel Eis ebenfalls auf 1,20 Euro gehoben. Laut Betreiberin Angela Giraldi hatte sie keine andere Wahl, da der gesamte Betrieb teurer geworden ist. Ob sie die Kosten damit decken könne, sei jetzt schwer einzuschätzen. Das hänge auch vom Wetter und vom Verkauf ab.

In Salzgitter-bad erhöht das Eis- Café den Preis einer Kugel um 30 Cent auf 1,50 Euro. Besonders Zutaten, wie Vanillestangen reißen laut Betreiber ein loch in die Kasse.

