E-Scooter-Unfall in Salzgitter-Fredenberg – Kind (5) verletzt

Salzgitter. Ein 15-Jähriger nimmt in Salzgitter einen 5-Jährigen auf einem E-Scooter mit. Am Ende muss das Kind in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Bei einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter ist am Freitagabend in Salzgitter-Fredenberg ein Fünfjähriger so schwer verletzt worden, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Das berichtet die Polizei Salzgitter.

Laut Polizei fuhr ein 15-Jähriger mit einem E-Scooter auf dem Gehweg im Bessemerweg in Fredenberg. Auf seinem Gefährt nahm er einen Fünfjährigen mit – was verboten ist, denn auf E-Scootern darf nur eine Person fahren.

15-Jähriger springt während Fahrt ab – Fünfjähriger stürzt und verletzt sich

Weil der 15-Jährige laut Polizei die Geschwindigkeit des Scooters falsch einschätzte, sprang er mitten während der Fahrt ab. Der Fünfjährige stürzte daraufhin mit dem Roller so schwer, dass er sich eine Platzwunde am Kopf zuzog. Ein Rettungswagen lieferte das Kind in ein Klinikum ein.

Die Polizei leitete gegen den 15-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

