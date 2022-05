Weißer Ring Salzgitter warnt vor Taschendieben

Der Weiße Ring Salzgitter warnt vor dem Hintergrund eines aktuellen Falls vor Taschendieben. In dem Fall, den Markus Müller für den Weißen Ring schildert, wurde Freundlichkeit bestraft.

„Ich möchte, dass andere Menschen gewarnt werden“, zitiert Müller die Betroffene, die dem Weißen Ring Salzgitter anschließend schilderte, was ihr widerfahren ist. Die Frau war demnach an einem Mittwoch gegen 14 Uhr in einem Discounter in Bruchmachtersen zum Einkaufen unterwegs. Hinter ihr stand eine junge Frau mit einer Packung Eis. Dieser Frau bot sie an, sie vorzulassen. Das lehnte die Frau dankend ab und telefonierte.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Frage nach dem Weg

Beim Verstauen der Einkäufe auf dem Parkplatz kam diese Frau nun auf die Betroffene zu, entschuldigte sich wortreich für die Störung und verwickelte sie in ein Gespräch. Sie wurde dabei von einer weiteren Frau begleitet. Zum Schluss fragte die Frau nach dem Weg nach Hannover. Dabei kam sie immer dichter auf ihr Gegenüber zu. Die zweite Person hatte die Betroffene dabei aus den Augen verloren.

Der Fragenden bot sie schließlich an, bis zur Autobahn vor ihr her zu fahren, da sie selbst in die gleiche Richtung fahren wollte. Das lehnte diese dankend ab, weil sie noch auf ihre Freundin warten wolle. Als die Betroffene ihren Einkaufswagen zurückbrachte, fuhr das Fahrzeug der jungen Frau jedoch ohne deren Freundin sehr zügig vom Parkplatz. Das Kennzeichen war dabei nicht zu erkennen.

Die Bankkarten entwendet

Erst später bemerkte die Geschädigte, dass ihr Portemonnaie mit den Bankkarten entwendet worden war. Innerhalb kürzester Zeit und bevor die Karte gesperrt werden konnte, waren Bargeldabhebungen und große Einkäufe erfolgt. Der Schaden beträgt einige Tausend Euro. Sofort nach der Tatentdeckung wurde Anzeige erstattet.

Offenbar hatte die zweite Täterin an der Discounter-Kasse beim Bezahlvorgang die PIN ausgespäht und später am Auto in einem unbemerkten Moment das Portemonnaie aus der Handtasche der abgelenkten Geschädigten entwendet, fasst Markus Müller zusammen. Wieder wurde – in diesem Fall eine Frau – Opfer ihrer Arglosigkeit und Hilfsbereitschaft.

Tasche unter der Jacke tragen

Müller rät dazu, Handtaschen immer geschlossen und eng am Körper zu tragen. Falls möglich unter der Jacke oder dem Mantel. Geldbörsen sollten gesondert in verschließbaren Bekleidungs-Innentaschen bewahrt werden. „Bitte Handtaschen niemals in den Einkaufswagen legen. Bei der Eingabe der PIN ist akribisch darauf zu achten, dass der Eingabevorgang gegen fremde Einsichtnahme abgedeckt wird. Etwa durch das Darüberhalten des Portemonnaies oder der anderen Hand. Sollte jemand zu nah stehen, diese Person ruhig gezielt ansprechen und um etwas mehr Abstand bitten“, so der Außenstellenleiter des Weißen Rings in der Pressemitteilung weiter.

Lesen Sie auch:

Stadt plant keine weitere Hundewiese in Salzgitter

Trinkwasserpreis steigt in Salzgitter mit Monatsbeginn

Salzgitter hat ein neues Jugendparlament

Damit niemand die Debit- oder Kreditkarte unberechtigt elektronisch auslesen könne, rät der Weiße Ring weiter zur Verwendung von RFID-Abschirmhüllen, die dies sicher verhinderten.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de