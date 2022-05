Unbekannte sind in der vergangenen Woche in eine Lebenstedter Grundschule eingebrochen. Wie das gelang, steht laut Polizei noch nicht fest. (Symbolbild)

Polizei Salzgitter Polizei: Unbekannte dringen in Lebenstedter Grundschule ein

In Lebenstedt sind Unbekannte in die Grundschule am Mammutring eingebrochen und haben mehrere Computerbildschirme beschädigt. Zudem stahlen sie laut Salzgitters Polizei Lebensmittel, Ladegeräte und Kopfhörer.

Die Polizei ermittelt derzeit, wie die Täter in den Schulkomplex gelangten. Fest steht nur: Die Tat ereignete sich zwischen dem 25. Mai, 22 Uhr, und dem 30. Mai, 6 Uhr. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 900 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefon (05341) 18970 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de