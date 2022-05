Europawoche findet an den BBS Fredenberg statt

Die BBS (Berufsbildenden Schulen) Fredenberg besitzen nach eigenen Angaben als ausgezeichnete Europaschule in Niedersachsen eine besondere Beziehung zu Europa und dem europäischen Gedanken. Das zeigt sich demnach nicht nur in der umfangreichen Kooperationen mit europäischen Partnern, unter anderem in Italien, Spanien, Finnland und Tschechien, sondern auch in dem besonderen Stellenwert, das das Thema im Unterricht auch abseits des Politikunterrichts hat, wie zum Beispiel in Projekten zu europäischer Mode und Styles in der Körperpflegeausbildung, der europäischen Küche in der Hauswirtschaft oder auch der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Ansätzen der frühkindlichen Bildung in europäischen Ländern in der Sozialpädagogik.

Europatag und Europawoche

Ein ganz besonderes Ereignis stellten in jedem Jahr der Europatag und die Europawoche dar, in der das Thema Europa noch mehr in den Fokus gerückt werde. In diesem Jahr, das aufgrund der geopolitischen Situation den europäischen Gedanken eines friedlichen Miteinanders noch erstrebenswerter erscheinen lasse und gleichzeitig von den Nachwirkungen eines ersten „Scheiterns“ Europas (Brexit) begleitet werde, sei eine Rückbesinnung auf die Vorteile, die ein geeintes Europa und die Europäische Union jedem Einzelnen biete, wichtig. Durch verschiedene Aktionen und Angebote soll dies an den BBS Fredenberg in diesem Jahr erreicht werden, heißt es weiter.

Europa erlebbar machen

So betreue unter anderem eine Klasse des beruflichen Gymnasiums Aktionsstände wie das Spiel „PhanTastisches Europa“ in der Pausenhalle, bei dem durch Fühlen Europa für die Mitschülerinnen und Mitschüler „erlebbar“ gemacht werde. Eine Besonderheit sei gewesen, dass es den Schülern ermöglicht worden sei, mit Schülerinnen der Erzieherausbildung der BBS, die sich aktuell in einem durch Erasmus+ geförderten Praktikum in Barcelona befinden und Europa „leben“, per Videochat in direkten Kontakt zu treten und dadurch an deren Erfahrungen teilzuhaben und selbst Lust auf eigene Erfahrung im europäischen Ausland zu bekommen. Ein weiteres Glanzlicht wird laut Schule der Vortrag eines Jugendoffiziers der Bundeswehr zum Thema „Sicherheitspolitik in Europa“ unter besonderer Berücksichtigung der aktuellen Situation in der Ukraine sein.

Die Schule abschließend: Die Berufsbildenden Schulen Fredenberg pflegen und initiieren seit vielen Jahren als Europaschule in Niedersachsen die unterschiedlichsten Austauschprojekte mit Partnerschulen/-einrichtungen im europäischen Ausland und planen nun nach einer langen coronabedingten Zeit wieder viele Projekte im europäischen aber auch internationalen Ausland.

red

