Gartenpavillon brennt in Lebenstedt nieder

Lebenstedt. Aus ungeklärter Ursache ist am Hasenwinkel ein Gartenpavillon in Vollbrand geraten. Die Polizei sucht Zeugen.

Feuer in Salzgitter-Lebenstet: In der Straße „Hasenwinkel“ geriet ein Gartenpavillon in Vollbrand und wurde vollständig zerstört (Symbolfoto).

Zu einem Feuer ist es in Salzgitter-Lebenstedt am Sonntagnachmittag in der Straße „Hasenwinkel“ gekommen. Wie die Polizei berichtet, geriet ein Gartenpavillon in Vollbrand und wurde vollständig zerstört. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 2.500 Euro.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und ermittelt die Brandursache.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 entgegen.

