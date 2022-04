Unbekannte randalieren in Salzgitteraner Grundschule Dürerring

Unbekannte Täter sind in die Grundschule Dürerring am Fredenberg in Lebenstedt eingebrochen. (Symbolfoto)

Bislang unbekannte Täter sind laut Polizei über die Ostertage in die Grundschule Dürerring in Lebenstedt eingedrungen. Dort richteten die Unbekannten einige Verwüstungen an. Bisherige Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich die Täter Zugang über ein Fenster in die Räume der Schule verschaffen konnten. In dem Gebäude beschädigten die Täter Gegenstände und brachten Farbschmierereien an. In einem Fall wurde ein Zeichen einer verfassungswidrigen Organisation angebracht.

Der entstandene Schaden in der Schule beträgt laut Polizei etwa 600 Euro. Aktuell wird noch geprüft, ob außerdem Gegenstände entwendet wurden. Die Polizei Salzgitter bittet Zeugen, sich unter (05341) 18970 zu melden. Die Tat geschah laut Polizei zwischen Donnerstag, 14. April, 6.30 Uhr und Dienstag, 19. April, 6.30 Uhr.

Diebe stehlen Katalysator von parkendem VW Lupo

Laut Polizei haben unbekannte Täter zwischen Montag und Dienstag den Katalysator eines Fahrzeuges in Salzgitter Lebenstedt abmontiert und gestohlen. Der VW Lupo war in Salzgitter Lebenstedt am Hordenpfad an der Straße abgestellt. Zwischen Montagvormittag, 18. April, 11 Uhr und Dienstagmorgen, 19. April, 7 Uhr müssen die unbekannten Täter laut Polizei zugeschlagen und den Katalysator abgebaut haben. Der Schaden liegt in niedriger dreistelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 entgegen.

Polizei findet Marihuana bei 24-Jährigem in Lebenstedt

Bei einer Personenkontrolle konnten die Polizeibeamten Drogen bei einem 24-jährigen Mann in Salzgitter Lebenstedt finden. Bei der Kontrolle am Dienstagmittag in der Albert-Schweitzer-Straße konnten die Beamten mehrere Konsumeinheiten Marihuana finden und sicherstellen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz ein.

red

