Schiedsrichter zeigt in Salzgitter Rot – und wird geschlagen

Salzgitter. Bei einem Fußballspiel in Salzgitter-Bad ist am Samstag ein Schiedsrichter verletzt worden. Der Polizei-Überblick für Salzgitter.

Im Verlaufe eines Fußballspieles auf einem Sportplatz in der Friedrich-Ebert-Straße in Salzgitter-Bad ist es am Samstag um 16 Uhr zwischen Spielern zu einer Streitigkeit gekommen. In deren Verlauf zeigte der Schiedsrichter laut Polizei eine rote Karte. Plötzlich habe dieser einen Schlag erhalten und wurde hierbei leicht verletzt, berichtet Salzgitters Polizei.

Das Spiel wurde anschließend beendet. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Mann versucht Auto zu stehlen – Zeugin verscheucht ihn

Ein unbekannter Täter hat in Lebenstedt in der Straße Stromtal am Sonntag zwischen 4 und 5 Uhr versucht, einen am Straßenrand abgestellten Hyundai zu stehlen. Nachdem der Mann sich laut Polizei einen widerrechtlichen Zugang in den Wagen verschafft hatte, schaffte er es, den Motor zu starten. Noch bevor er das Fahrzeug entwenden konnte, wurde der Mann allerdings von einer Zeugin angesprochen. Der Täter flüchtete unerkannt.

Er wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, blonde Haare, bekleidet mit einer dunklen Jacke, die mit einer Fellkapuze versetzt war.

Es wurde ein Schaden von mindestens 1.000 Euro verursacht. Die Polizei Salzgitter bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05341) 18970 zu melden.

Unfallverursacher war alkoholisiert.

Die bisherigen Ermittlungen der Salzgitteraner Polizei ergaben, dass ein 44-jähriger Fahrer eines Autos in Lebenstedt in der Straße am Rohrkamp am Sonntag gegen 19.40 Uhr beim Rückwärtsfahren gegen die Frontschürze eines anderen Pkw stieß und hierdurch einen Schaden von mindestens 600 Euro verursacht hatte.

Bei einer anschließenden Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten laut Mitteilung einen Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest und führten eine Atemalkoholmessung durch. Diese ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Die Polizei veranlasste daraufhin die Entnahme einer Blutprobe. Bei den weiteren Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem Verursacher wurde die Weiterfahrt untersagt.

