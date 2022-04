Männer attackieren 16-Jährigen auf Salzgitteraner Ostermarkt

Zwei Männer haben einen 16-Jährigen am Ostersonntag auf dem Ostermarkt in Lebenstedt attackiert. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Insgesamt sei die Stimmung auf dem Fest am Sonntagabend angespannt gewesen, so die Beamten.

Am Ostersonntag ist die Stimmung auf dem Salzgitteraner Ostermarkt in einer Schlägerei eskaliert. Das teilt die Polizei mit. Laut Polizei attackierten gegen 22.50 Uhr ein 23-jähriger und ein 20-jähriger Mann aus unbekanntem Grund einen 16-Jährigen. Die Täter schlugen auf Kopf und Körper des Opfers ein, der junge Mann wurde dabei verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Im weiteren Verlauf des Festes kam es laut Polizei zu weiteren Einsätzen, bei denen diverse Platzverweise ausgesprochen und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden mussten. Die Beamten berichten von einer „aggressive Grundstimmung“ auf dem Salzgitteraner Volksfest. Durch eine erhöhte Polizeipräsenz und konsequentes Einschreiten konnten weitere Eskalationen laut Polizei jedoch verhindert werden.

Vater und Sohn bei Fußballspiel in Salzgitter-Bad angegriffen

Zu einem anderen brutalen Angriff ist es laut Polizei offenbar am frühen Nachmittag des Ostersonntag in Salzgitter-Bad gekommen. Auf dem Schulhof der Grundschule Am Ziesberg in der Hagenstraße entstanden laut Polizei bei einem Fußballspiel gegen 14 Uhr Streitigkeiten, auf die dann Schläge und Tritte folgten. Ein Vater und sein Sohn waren Opfer dieses Angriffes, sie erstatteten Anzeige. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Laut Polizei soll der heranwachsende Sohn des Opfers im Vorfeld geschlagen worden sein. Als der Vater einschreiten wollte, sei er zu Boden gegangen. Die unbekannten Täter sollen auf den am Boden liegenden Vater eingetreten haben. Die Täter sind derzeit unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter-Bad entgegen unter (05341) 8250.

Ein 42-Jähriger und ein bislang unbekannter Täter haben am Ostermontag versucht, einen abgestellten Transporter aufzubrechen. Gegen 1 Uhr nachts machten sich die beiden Täter an dem Transporter zu schaffen, der in der Watenstedter Straße abgestellt war. Einer der Täter flüchtete laut Polizei zu Fuß, der zweite Täter in einem Auto. Das Auto konnte laut Polizei kurze Zeit später gestellt und der Fahrer vorläufig festgenommen werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen in der Sache gemacht haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können, sich bei der Polizei Salzgitter unter (05341) 18970, zu melden.

