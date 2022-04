Eine Spezialfirma musste am Montagabend vom Hardeweg in Gebhardshagen eine Ölspur entfernen. Unbekannte hatten einen großen Stein auf die Fahrbahn gelegt, der dafür sorgte, dass die Ölwanne eines Autos aufriss.

Polizei Salzgitter Verkehrsgefährdung in Salzgitter: Täter legen Stein auf Straße

Ein rund 20 mal 20 Zentimeter großer Stein wurde von Unbekannten auf die Straße „Hardeweg“ in Salzgitter Gebhardshagen gelegt. Wie die Polizei berichtet, konnte am Montagabend eine 64-jährige Frau nicht mehr ausweichen und überfuhr das Gestein, das in seinem Umfang größer als ein Fußball gewesen sein soll.

Dabei traten insbesondere an der Ölwanne des Fahrzeuges Beschädigungen auf. Das anschließend ausgelaufene Öl verteilte sich auf der Fahrbahn und musste im Anschluss von einer Spezialfirma aufgenommen werden. Der beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Zeugenhinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei Gebhardshagen unter der Telefonnummer (05341) 867240 entgegen.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie außerdem:

Polizei ermittelt wegen zahlreicher Schockanrufe

Erneut ist es in Salzgitter zu zahlreichen Schockanrufen gekommen. In mindestens vier bekannt gewordenen Fällen kontaktierten Täter ausschließlich ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger und verwickelten diese in ein Gespräch. Hierbei machten die Täter deutlich, dass Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben und zur Abwendung einer Strafe eine hohe Kautionssumme gezahlt werden müsse.

Auch in anderen Kreisen gab es zuletzt ähnliche Fälle:Betrug per Messenger- Helmstedter verliert 3.400 Euro

In allen Fällen erkannten die Angerufenen den Betrug und beendeten das Gespräch. Ein Vermögensschaden ist nicht entstanden. Die Polizei appelliert: „Übergeben sie niemals Geld an Fremde und informieren immer Personen ihres Vertrauens unmittelbar über das Telefongespräch. Bitte informieren sie sofort ihre Polizei.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de