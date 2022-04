Polizei Salzgitter Einbruch in Jugendzentrum am Salzgittersee

In der Jugendeinrichtung „JugendKulturWerkstatt“ ist es am am vergangenen Wochenende zu einem Einbruch gekommen. Wie die Polizei berichtet, haben unbekannte Täter die Fenster eingeschlagen und drangen in das Haus ein.

Derzeit wird ermittelt, ob es zu einem Diebstahl kam. Der bisherige Schaden beträgt rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 entgegen.

Reifen in Salzgitter-Bad zerstochen

Unbekannte haben am Wochenende zwischen Freitagabend und Sonntagmittag alle vier Reifen eines abgestellten VW Polos zerstochen. Das Auto war in der Braunschweiger Straße geparkt. Es entstand ein Schaden von rund 250 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Autofahrer rammt Gartenzaun in Burgdorf und flieht

In einer leichten Rechtskurve hat ein unbekannter Autofahrer in Berel (Samtgemeinde Burgdorf) einen Gartenzaun gerammt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wie die Polizei berichtet, geschah der Unfall zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen. Nach ersten Ermittlungen soll der Autofahrer auf der Himstedter Straße von der Fahrspur abgekommen und über einen Gehweg gefahren sein, wo er im weiteren Gartenverlauf mit einem Gartenzaun kollidierte.

Es entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen silbernen Opel Corsa handeln. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 entgegen.

