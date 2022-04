Mehrere Zeugen wollen das mutmaßliche Mordopfers Karsten Manczak aus Groß Döhren oder seinen blauen Caddy nach dessen Verschwinden noch gesehen haben. Kann das sein? Die Polizei geht davon aus, dass sein bester Freund ihn am 13. April ermordet hat. Das Auto von Karsten M. wurde am 16. April auf dem ehemaligen Expo-Gelände in Hannover entdeckt.