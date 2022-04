Viele Lebenstedter sind jetzt erneut vom Internet abgeschnitten

Lebenstedt. Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitag ist ein Verteilerkasten der Telekom zerstört worden. Wie lange es nun kein Netz mehr gibt.

Mehr als 80 Salzgitteraner Haushalte dürften jetzt ohne Internet, Telefon und Fernsehen sein. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Lebenstedt ist ein Verteilerkasten völlig zerstört worden.

Durch den schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der Berliner Straße in Lebenstedt am vergangenen Freitag wurde ein Netz-Verteilerkasten von der Deutschen Telekom AG zerstört. Was genau das für die Internetverbindungen der Salzgitteraner bedeutet, haben wir bei der Deutschen Telekom AG erfragt.

Das Problem haben viele Lebenstedter noch in Erinnerung: Vor nicht allzu langer Zeit war in Lebenstedt ein Verteilerkasten durch einen schweren Sturm zerstört worden. Damals waren mehrere hundert Haushalte von Störungen bei TV, Internet und Telefon betroffen. Gerade für Arbeitnehmende im Home-Office führte dies zu Problemen. Doch wie sieht es bei dem beschädigten Verteilerkasten auf der Berliner Straße aus?

Telekom: Massiver Schaden – bisher keine Reparatur möglich

Auf Nachfrage erklärte eine Sprecherin der Deutschen Telekom AG, dass bereits kurz nach dem Unfall bereits Techniker den Schaden gesichtet und alle nötigen Ersatzteile bestellt hätten. Vor Ort konnte wegen des massiven Schadens bisher keine Reparatur durchgeführt werden. Man hoffe seitens der Telekom, bis spätestens Ende der Woche den Verteilerkasten komplett instandgesetzt zu haben.

Zur Zeit müssten laut Telekom über 80 Kundinnen und Kunden in Salzgitter von Störungen betroffen. Sie können bis zur Reparatur kein Internet und Telefon nutzen, auch Fernsehempfang könne gestört sein. Die Dauer, bis das Netz auch für diese 80 Salzgitteraner wieder repariert ist, könne man allerdings nicht genau vorhersagen. Denn Lieferschwierigkeiten oder Probleme, die bei der Installation auftreten, können die Reparatur verzögern.

Über 80 Internet-, TV- und Telefonanschlüsse in Salzgitter dürften betroffen sein

Man werde aber alles mögliche unternehmen, um schnellstmöglich die Problematik zu beseitigen, so die Sprecherin. Betroffene Kunden können sich auch bei weiteren Fragen jederzeit unter den bekannten Hotlines bei der Deutschen Telekom AG melden.

