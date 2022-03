Polizei Salzgitter Räuber attackieren Tankstellenkraft in Salzgitter mit Reizgas

Zwei derzeit unbekannte und maskierte Täter haben am Mittwochmorgen um 2.50 Uhr in Salder eine Tankstelle in der Museumsstraße ausgeraubt. Mit vorgehaltener Waffe forderten die Räuber die Herausgabe von Bargeld.

Täter setzen Reizgas ein

Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, setzten die Täter Reizgas gegenüber einer 56-jährigen Angestellten ein. Diese erlitt durch das Reizgas Verletzungen im Gesicht. Ein alarmierter Rettungswagen versorgte die Frau.

Die Täter erbeuteten eine Geldsumme von mehreren hundert Euro. Nach der Tat flüchteten die Männer und können wie folgt beschrieben werden: Beide schlank und etwa 185 Zentimeter groß, etwa 30 bis 40 Jahre alt, beide maskiert, beide komplett dunkel bekleidet.

Die Polizei leitete eine Fahndung nach den Tätern ein. Zeugenhinweise sind an die Polizei Salzgitter unter (05341) 1897-0 zu richten.

