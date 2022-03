Skat: Rebecca Heerte holt vierten Titel

Pünktlich zum 30-jährigen Vereinsbestehen konnte sich der SC Rebecca Heerte nach 2006, 2011 und 2013 kürzlich seinen vierten Meistertitel in der 1. Bundesliga-Mitte im Skat sichern. Nach neun Spieltagen gab es einen sehr souveränen Erfolg (50:4 Punkte) vor der Wundertüte Hannover (36:18) und dem Trumpfspiel Ost Nauenburg (32:22), berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.

Viele gute Platzierung seit 26 Jahren in der Bundesliga

Nach der Gründung des Vereins 1992 gelang den Heertern innerhalb von nur vier Jahren der Durchmarsch bis in die Skat-Bundesliga. Hier wird nunmehr seit 1996 durchgehend mitgereizt. So kam es innerhalb von 26 Jahren in der 1. Bundesliga-Mitte neben den vier Meisterschaften zu vier Vizemeistertiteln, drei dritten, sechs vierten und zwei fünften Plätzen. „Eine sehr beeindruckende Erfolgsserie“, wie der Rebecca-Vorsitzende Jörg Aust stolz berichtet.

Von allein kämen diese Erfolge aber nicht, sagt Aust. Denn insbesondere Übung und auch Wissensweitergabe an Vereinsmitglieder seien ein Erfolgsgarant dafür gewesen. „Jeder muss bereit sein, sein eigenes fehlerhaftes Spiel zu erkennen und in der Zukunft diese Fehler zu vermeiden, damit eine Mannschaft in diesem Umfeld überhaupt Erfolg haben kann“, so Aust. Am Spieltisch sei es wichtig, sich selbst einzuschätzen und möglichst schnell die Reiz- und Spielweise der unmittelbaren Gegenspieler zu erkennen und wenn möglich für sich zu nutzen. „Ohne Beachtung dieser einfachen Merkmale ist ein erfolgreiches Abschneiden nicht möglich und hierzu werden die Vereinsmitglieder permanent aufgefordert, um ihr eigenes Spiel dauerhaft zu verbessern. Allem voran steht allerdings die Disziplin und Geduld“, so Aust.

Im Mai geht es weiter

Mit dem Gewinn des Bundesligatitels qualifizierte sich die Mannschaft auch für die Endrunde zur Deutschen Meisterschaft, die vom 25. bis 30. Mai in Magdeburg stattfindet. Im Wettbewerb der 24 besten Mannschaften – jeweils die vier Erstplatzierten aus den Gruppen Nord, Süd, Ost, West, Mitte und Süd-Ost – werde das Team angreifen und alles versuchen, eine vordere Platzierung zu holen, so Aust weiter.

Der Verein hat aktuell 22 Mitglieder und ist weiterhin auf der Suche nach skatspielbegeisterten Mitspielern. Zum Kennenlernen und Skatspielen ist jedermann zum wöchentlich stattfindenden Übungsabend – immer donnerstags ab 17.30 Uhr – im Hotel „An der Meesche“ in Bruchmachtersen eingeladen, heißt es in der Mitteilung.

Neulinge vielleicht auf dem Weg ins Meisterteam

Und wer weiß, vielleicht schließen Neulinge ja irgendwann einmal auf zum Meisterteam, das aus Lars Nielsen, Jörg Neumann, Berthold Mühlenbrock, Sven-Oliver Krack, Sylvie Schwarzer, Frank Lösch, Frank Dietrich, Jörg Aust, Jens Freymuth, Kevin Feuerhahn und Frank Schumann besteht.

red

